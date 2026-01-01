Naplatne kućice odlaze u povijest, a ovo su najveće promjene koje nas čekaju u prometu ove godine

U prometnom sektoru 2026. godina donosi završetak niza cestovnih i željezničkih projekata te dovršetak radova na novom sustavu naplate cestarine koji trebao biti pušten u punu primjenu početkom 2027. godine. Prema najavama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u 2026. godini planira se početak izgradnje dionice Križišće - Selce na autocesti A7, dionice Rudine - Osojnik na A1, izgradnji nadvožnjaka preko zagrebačkog ranžirnog kolodvora sa spojem na Sarajevsku ulicu te izgradnji novih čvorova na mreži autocesta: Požega na A3, Andrijevci na A5, Žažina na A11, kao i radovi dogradnje čvora Split na A1 na dionici Dugi Rat-Omiš.

U planu su i radovi proširenja Obilaznice grada Zagreba između čvorova Zagreb zapad i Lučko, dok se na autocesti A2 Zagreb - Macelj tijekom 2026. godine planira početak radova na proširenje dionice sa jednim kolnikom u rješenje sa dva kolnika (puni profil autoceste) na dionici Krapina – Đurmanec. U 2026. godini planiran je i dovršetak spojne ceste čvorište Sisak - Sisak te nekoliko velikih cestovnih zahvata, među kojima su rekonstrukcija raskrižja Širina–DC8 u Solinu, dionica brze ceste DC10 Križevci – Kloštar Vojakovački i obilaznica Fužine.

Tijekom ove godine u planu je i postavljanje svih 212 portala novog sustava naplate cestarine s pripadajućom opremom, kao i opremanje 140 staza za brzu registraciju vozila. Novi sustav naplate cestarine s kojim naplatne kućice odlaze u povijest, trebao bi biti operativan početkom 2027. godine. Kada je riječ o željeznici, planovi uključuju puštanje u promet šest elektro-dizelskih vlakova za povezivanje Zagreba i Splita. Očekuje se nastavak provođenja projekata besplatnog prijevoza vlakom za djecu, učenike, redovne studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina, kao i uvođenje pilot-projekta besplatnog prijevoza za osobe s invaliditetom.

Nastavit će se s investicijskim ciklusom u području željezničke infrastrukture, ne samo na koridorskim prugama već i na lokalnim i regionalnim prugama, te je u planu u idućim godina uložiti gotovo šest milijardi eura i time ukupno obnoviti i modernizirati gotovo tisuću kilometara pruga. Za projekt Hrvatski Leskovac - Karlovac dio radova je završen, dok se izvođenje preostalih radove očekuje početkom ove godine, s rokom završetka do kraja 2029.

U tijeku je i natječaj za radove na najvećem projektu u povijesti HŽ Infrastrukture - za obnovu više od 83 kilometara pruge Dugo Selo - Novska vrijedne 620 milijuna eura. Očekuje nas također završetak projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica. Nastavlja se obnova regionalnih i lokalnih pruga koji se sufinanciraju putem državnog proračuna sredstvima iz kredita Europske investicijske banke u iznosu od oko 900 milijuna eura, kao i s obnovom zrakoplovne flote.

Naime, hrvatski nacionalni avioprijevoznik, Croatia Airlines, u 2026. godini očekuje sedam novih zrakoplova Airbus A220. Osigurana su i sredstva za završetak projekta obnove putničkog terminala na Zračnoj luci Osijek u iznosu 11 milijuna eura. U 2026. godini očekuje se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama radi što lakšeg i bržeg uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta uz što niže troškove.