Student koji je postavio posljednje pitanje Kirku poslao poruku: 'Ovo nije rješenje, ovo je tragedija'

Hunter Kozak, student matematike na Sveučilištu Utah Valley (UVU), koji je bio posljednja osoba koja je razgovarala s Charliejem Kirkom, nekoliko sekundi prije nego što je on upucan, objavio je emotivan video na Instagramu nazivajući ubojstvo "tragedijom". U poruci koja je izazvala snažne reakcije, Kozak je pozvao sve koji slave Kirkovu smrt da "ostanu mirni".

"Teško je nositi se s tim", rekao je Kozak, emocijama prepunjen u videu objavljenom u četvrtak. "Nema opravdanja za to. Koliko god se ne slagao s Charliejem Kirkom, on je ipak bio ljudsko biće. Jesu li svi zaboravili na to?" rekao je Kozak, koji je bio posljednji član publike koji je govorio tijekom Q&A dijela Kirkova predavanja na kampusu UVU.

Kozak je prije tragedije izazvao Kirka pitanjem o transrodnim osobama, što je dovelo do kratke, ali žestoke razmjene riječi. "Koliko transrodnih Amerikanaca su počinile masovna ubojstva u posljednjih deset godina?" pitao je Kozak. "Previše", odgovorio je Kirk. "Broj je pet", odgovorio je Kozak, naglasivši koliko su Kirkove tvrdnje netočne, a zatim ga je pitao koliko je općenito pucnjava bilo u zadnjih 10 godina. "Računamo li ili ne računamo nasilje među bandama?" upitao je Kirk pokušavajući se izvući iz neugodnog trenutka, no tada je pogođen.

The man who asked Charlie Kirk the tr*nsgender question before he was shot breaks his silence.



“The point I was trying to make is how peaceful the left was (long pause) right before he got shot.” pic.twitter.com/NkF6yqsr6B — Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) September 11, 2025

Kozak je, iako se nije slagao s Kirkovim stavovima, naglasio kako je cijela poanta njihovog razgovora bila mirna rasprava. "Ne mislim da je ubojstvo povod za slavlje, bez obzira na sve razlike u mišljenjima", rekao je.

Iako je priznao da se ne slaže s mnogim stavovima koje je Kirk zastupao, Kozak je naglasio da ubojstvo nikada ne smije biti opravdano političkim neslaganjima. "Oni koji misle da je nasilje odgovor na neslaganje, apsolutno nisu u pravu", rekao je u video poruci. Kozak je apelirao na suzdržanost. "Zbog ovog čina jedan otac više neće vidjeti svoju djecu. Ovo nije rješenje. Ovo je tragedija", rekao je. Odbacio je ideju da se političko nasilje može opravdati.

"Mirna rasprava bila je jedini cilj mog susreta s Kirkom. I žao mi je što je sve to zasjenjeno nasiljem", rekao je, naglašavajući da su civilizirani dijalozi uvijek bolji od nasilja. Kozak je zaključio svoj video apelirajući na ljude da ne zaborave temeljne ljudske vrijednosti. "Nije važno koliko se neslagali, ubojstvo nikada nije rješenje. Trebamo se sjetiti da su i naši politički protivnici ljudi", rekao je na kraju.