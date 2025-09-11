Guverner Floride o atentatu: 'Potrebno je brzo i odlučno suđenje sa smrtnom presudom'

Charlie Kirk, poznati američki konzervativni aktivist i izvršni direktor Turning Point USA, pogođen je hicem dok je držao govor na Sveučilištu Utah Valley

Navodi se da je pucanj došao s udaljenosti, vjerojatno iz obližnje zgrade

Policija i dalje traga za ubojicom

10:05- Sveučilište Utah Valley ostat će zatvoreno do ponedjeljka zbog pucnjave, piše SkyNews.. U službenom priopćenju, UVU navodi: „Duboko smo potreseni i tužni zbog tragične smrti Charlieja Kirka, koji je bio gost našeg sveučilišta. Iskrena sućut njegovoj obitelji.“

Jedan od vodećih republikanaca pozvao je na smrtnu kaznu za počinitelja, koji još uvijek nije pronađen. Guverner Floride Ron DeSantis izjavio je za Fox News: „Potrebno je brzo i odlučno suđenje sa smrtnom presudom. Ne smije se dopustiti da se postupak odugovlači – pravda mora biti zadovoljena.“

Država Utah, gdje se dogodio napad, jedna je od pet američkih saveznih država koje dopuštaju izvršenje smrtne kazne putem streljanja.

07:13- Predsjednik Donald Trump obratio se američkoj naciji s emotivnom porukom nakon atentata na konzervativnog komentatora i influencera Charlieja Kirka na Sveučilištu u Uti. Nazvao je događaj “mračnim trenutkom za Ameriku” i osudio “demonizaciju političkih suparnika”. Poruku od četiri minute objavio je na svojoj platformi Truth Social.

“Dragi Amerikanci, obuzeti smo tugom i bijesom zbog užasnog atentata na Charlieja Kirka na Sveučilištu u Uti. Charlie je inspirirao milijune, a večeras su svi koji su ga cijenili i voljeli ujedinjeni u šoku i boli”, rekao je Trump. Opisao je Kirka kao čovjeka vjere, domoljuba koji je volio svoju zemlju i njezine građane.

NOW - Trump issues Oval Office address over Charlie Kirk's assassination: "This is a dark moment for America." pic.twitter.com/B3lyNggZ2i — Disclose.tv (@disclosetv) September 11, 2025

“Charlie je bio domoljub koji je posvetio život slobodnoj raspravi i zemlji koju je duboko volio – Sjedinjenim Američkim Državama. Borio se za slobodu, demokraciju, pravdu i američki narod. Bio je mučenik istine i slobode, a mladi su ga iznimno poštovali. Charlie je bio čovjek duboke vjere, i utjehu nalazimo u vjerovanju da je sada s Bogom na nebu. Naše molitve su uz njegovu suprugu Eriku, njihovo dvoje male djece i obitelj koju je volio više od svega. Molimo Boga da ih čuva u ovom teškom trenutku.”

Trump je krivicu pripisao onima koji, prema njegovim riječima, godinama potiču mržnju i nasilje. “Vrijeme je da Amerikanci i mediji priznaju da su nasilje i ubojstva tragične posljedice stalne demonizacije političkih protivnika – svakodnevno, godinama – na najpodliji i najodvratniji način.”

“Radikalna ljevica godinama uspoređuje divne Amerikance poput Charlieja s nacistima i najgorim svjetskim zločincima. Ta retorika izravno je odgovorna za terorizam koji vidimo u našoj zemlji i mora odmah prestati,” dodao je.

Trump je spomenuo i pokušaj atentata na sebe, napade na agente ICE-a, ubojstvo Briana Thompsona od Luigija Mangionea te ranjavanje vođe republikanske većine u Zastupničkom domu Stevea Scalisea.“Političko nasilje radikalne ljevice prouzročilo je previše patnje i smrti,” izjavio je predsjednik.

Pozvao je građane da se posvete vrijednostima koje je Kirk zastupao: “vrijednostima slobode govora, građanstva, vladavine prava i domoljubne ljubavi prema Bogu.”“Charlie je utjelovljivao najbolje od Amerike, a čudovište koje ga je napalo napalo je cijelu našu naciju.” Trump je obećao da će njegova administracija pronaći sve odgovorne za ubojstvo Charlieja Kirka i svako političko nasilje.