VIDEO Vance držao ruku na Kirkovom lijesu dok su ga nosili u avion: 'On je bio pravi prijatelj'

Lijes Charlieja Kirka stigao je u njegovu matičnu državu Arizonu u četvrtak avionom Air Force Two, dok je potpredsjednik J.D. Vance odao počast konzervativnom aktivistu posljednjim letom. Vanceova supruga Usha izašla je iz aviona s Kirkovom udovicom Erikom. Obje žene nosile su crno i sunčane naočale. Vance je bio nekoliko koraka iza u tamnom odijelu.

Air Force Two stigao je u Phoenix nakon kratkog leta iz Salt Lake Cityja, oko 64 kilometra od Orema u Utahu, gdje je Kirk ubijen dok je govorio na Sveučilištu Utah Valley. Kada su lijes nosili u zrakoplov, Vance je stajao prvi u redu, odmah iza vojnika koji su ga nosili i cijelo je vrijeme držao ruku na Kirkovom lijesu dok nije ukrcan u avion.

U srijedu navečer Vance je na društvenim mrežama napisao da je njegov odnos s Kirkom započeo prije nekoliko godina nakon što se pojavio u emisiji Tuckera Carlsona na Fox Newsu. Kirk mu se obratio kako bi ga pohvalio, "i taj trenutak ljubaznosti započeo je prijateljstvo". Prošle godine, Kirk se zalagao da Vance bude izbor Donalda Trumpa za potpredsjednika. Vance ga je opisao kao 'pravog prijatelja'.

Kirk je bio suosnivač i izvršni direktor konzervativne omladinske organizacije Turning Point USA sa sjedištem u Phoenixu.