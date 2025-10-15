Studenac otvorio logistički centar u Velikoj Gorici

U industrijskoj poslovnoj zoni Meridian 16 u Velikoj Gorici svečano je otvoren logističko-distributivni centar (LDC) Studenca , u koji je uloženo 10 milijuna eura. Riječ je o dosad najvećem infrastrukturnom projektu tog najbrže rastućeg trgovačkog lanca u Hrvatskoj, kojim "logistika Studenca postaje jednako prepoznatljiv dio brenda kao i njegove trgovine u susjedstvu", rekao je Michal Senczuk, predsjednik Uprave Studenca.

Moderni centar prostire se na 36 tisuća kvadrata. Ima kapacitet od 32.000 paletnih mjesta, s mogućnošću otpreme do 2400 paleta robe dnevno, sa zonama za ambijentalnu, hlađenu i zamrznutu robu, te integriranim sustavima za maksimalnu učinkovitost i praćenje svih faza opskrbe. Posebna pozornost posvećena je energetskoj učinkovitosti. Čak 80% krova prekriveno je solarnim panelima, koji će pokrivati velik dio energetskih potreba objekta, a radit će u tri smjene i do 2027. zapošljavati oko 500 ljudi, čime postaje važan gospodarski impuls za Veliku Goricu i širu regiju.

Tomislav Štos, direktor upravljanja lancem opskrbe, kazao je kako će Studenac, zahvaljujući procesima koji će se odsad odvijati u novim prostorima, biti još učinkovitiji u opskrbi svojih trgovina. – Uz novi LDC u Velikoj Gorici te onaj u Dugopolju, koji otvaramo iduće godine, postavljamo čvrste temelje za dugoročno održiv i tehnološki napredan opskrbni lanac – rekao je Štos.

Od 2018., kada ga je preuzeo poljski fond Enterprise investors, pa do danas Studenac je više nego utrostručio broj trgovina u svojoj mreži. Na kraju 2024. imao je više od 1400 trgovina i zapošljavao više od 7000 radnika, čime je učvrstio svoju prisutnost u lokalnim zajednicama, od užurbanih gradskih središta poput Zagreba i Splita do ruralnih regija s nižom gustoćom naseljenosti i jadranskih otoka koji se mogu pohvaliti snažno razvijenom turističkom industrijom. Iste godine započeo je širenje i izvan Hrvatske te iskoračio na tržište susjedne Slovenije. Kompanija je lani ostvarila konsolidirane prihode od prodaje u iznosu od 816,5 milijuna eura, što je rast od 22% u odnosu na godinu prije.