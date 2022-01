Stručnjak: Plan obveznog cijepljenja u Austriji mogao bi biti na klimavim temeljima

Plan Austrije da cijepljenje protiv koronavirusa postane obavezno od 1. veljače mogao bi biti na klimavim pravnim temeljima zbog pojave vrlo zarazne omikron varijante, rekao je stručnjak za dpa.

Sve češće zaraze omikronom javljaju se među cijepljenima zbog toga što je ta varijanta veoma vješta u izbjegavanju obrane imunološkog sustava.

Iako su simptomi puno blaži među cijepljenima, postoji zabrinutost da bi veliki broj ljudi koji se zaraze mogao završiti u bolnici i opteretiti zdravstveni sustav.

Odvjetnik za ustavno pravo Heinz Mayer rekao je da je nova omikron varijanta promijenila cijelu situaciju s pandemijom otkako je Austrija prošle godine prvi put počela raspravljati o obveznom cijepljenju.

Plan cijepljenja je velikim dijelom namijenjen zaštiti bolnica od preopterećenosti.

"S omikronom karte su se promijenile", rekao je Mayer.

"Ako cijepljenje dovoljno ne štiti zdravstveni sustav, tada nije dopušteno uvoditi obvezno cijepljenje", dodao je Mayer.

Austrijska vlada želi uvesti obvezno cijepljenje kako bi milijun građana bez zaštite primio cjepivo. Za one koji to ne učine predviđene su kazne u iznosu do 3600 eura.

Sve stranke u parlamentu odobrile su plan austrijske vlade, osim krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ).

Trenutno je u Austriji oko 70 posto ukupnog stanovništva potpuno cijepljeno.

