Stručnjaci iznenađeni padom zaraženih u svijetu: Nema jasnog objašnjenja, to je fenomen

Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) potvrđuje da je četvrti tjedan zaredom smanjio se broj novih slučajeva zaraze koronavirusom u svijetu. Pandemija je dosegla vrhunac početkom siječnja s gotovo pet milijuna novih infekcija u jednom tjednu. Početkom veljače broj je pao na oko tri milijuna – gotovo 40 posto manje. Iako se broj slučajeva još uvijek povećava u mnogim zemljama, prema izvješću WHO-a taj je trend “ohrabrujući” na globalnoj razini.

U apsolutnim brojkama, broj slučajeva pada, posebno u Europi i Sjevernoj i Južnoj Americi, nedavno za gotovo pola milijuna novih infekcija tjedno. Brojka novozaraženih najviše pada u SAD-u, gdje je zabilježeno gotovo 200. 000 slučajeva manje. Pet od šest regija WHO-a nedavno je zabilježilo smanjenje broja novih slučajeva korone za više od 10 posto tjedno. Broj novih prijavljenih smrtnih slučajeva također je pao drugi tjedan zaredom, prema podatcima WHO-a, javlja Fenix Magazin.

Prema mišljenjima stručnjaka, globalna kampanja cijepljenja još ne može utjecati na broj slučajeva – zasad samo 0,24 posto svjetske populacije ima potpunu zaštitu. Čak i u gusto naseljenim dijelovima SAD-a, koji masovno cijepi, to je tek nešto manje od 3 posto svih stanovnika. Prema riječima njemačkog epidemiologa Klausa Stöhra, koji je nekoliko godina vodio Globalni program gripe WHO-a, a bio je i tamošnji koordinator istraživanja Sars-a, značajan pad slučajeva u svijetu “iznenađujući je fenomen”.

– Zvali su me i moji kolege iz WHO-a i pitali što mislim o tome.”Ali nema jasnog objašnjenja. Kao i kod svih prirodnih događaja, i u pandemiji postoje fenomeni o čijem se objašnjenju može samo nagađati – rekao je Stöhr za ntv.de.

Stöhr kaže kako je u pandemijama gripe 1957. i 1968. primijećeno nešto slično. – Valovi izbijanja koji su dugi deset do dvanaest tjedana, a zatim se povlače – rekao je Stöhr.

Moguće je da je to povezano s ograničenom pokretljivošću tijekom pandemije, na primjer zbog “zaključavanja”. Napredna imunizacija stanovništva također bi mogla igrati ulogu ako je velik dio populacije već zaražen. Odnosno ako se dogodio imunitet krda.

Upravo se taj učinak početka imuniteta krda trenutačno može primijetiti u SAD-u, prema riječima Stöhra. Do sada se pretpostavljalo da 60 do 70 posto populacije mora biti imuno kako bi se razvio imunitet krda protiv divljeg tipa Sars-CoV-2. Tada patogen više ne pronalazi dovoljno novih domaćina i pandemija zastaje. Prema službenim podacima, međutim, do sada je u SAD-u zaraženo oko 27 milijuna ljudi, a još 10 milijuna ima potpunu zaštitu zbog cijepljenja – s 330 milijuna stanovnika, samo oko 11 posto stanovništva.

Stöhr to objašnjava na sljedeći način: – Razne selektivne serološke studije iz SAD-a i Europe sugeriraju neprijavljeni podatak u faktoru od četiri do šest. U SAD-u bi 30 do 48 posto stanovništva imalo Covid-19 i stvorilo imunitet protiv njega, što bi moglo imati usporavajući učinak na proces zaraze. U svakom slučaju, za to postoje naznake. Broj prijavljenih slučajeva u SAD-u masovno je opao od početka siječnja – za oko 60 posto. Mjere ograničenja u Sjedinjenim Državama stručnjaci ocjenjuju manje strogima nego u mnogim europskim zemljama.

Međutim, u Njemačkoj je situacija drugačija jer što se tiče imuniteta stanovništva, SAD, ali i zemlje poput Švedske i Izraela, vjerojatno su mjeseci ispred nas. Razlog su oštrije mjere koje su u ovoj zemlji poduzete kako bi se odgovorilo na zarazu. Unatoč pozitivnom razvoju, pandemija još uvijek nije gotova, upozorava Stöhr.