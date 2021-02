Ozbiljna upozorenja: Epidemiolozi otkrili što bi pojava britanskog soja mogla uzrokovati u našim školama

Kako će pojava britanskog soja virusa utjecati na broj zaražene djece u školama i širenje epidemije, osobito u Zagrebu i županijama u kojima je ta varijanta virusa potvrđena? Dok je Istarska županija s najmanje zaraženih i dalje oprezna kad je riječ o otvaranju svih škola te neće sve srednjoškolce poslati u školu do 22. veljače, u Zagrebu su, unatoč mišljenjima epidemiologa da je trebalo pričekati s otvaranjem svih škola još tjedan-dva, u škole su pušteni svi učenici. Je li to bila ispravna odluka, tek ćemo vidjeti.

Andreja Ambriović Ristov, predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta “Ruđer Bošković” i članica Znanstvenog savjeta, koja je zajedno s epidemiolozima bila skeptična prema preranom otvaranju svih škola, na pitanje kako će se pojava britanske varijante reflektirati na broj zaražene djece u školama, a time i na moguće širenje epidemije, samo je kratko kazala:

– Prema iskustvima drugih zemalja, britanska varijanta virusa više inficira djecu i brže se širi u školama.

Njemačke škole zatvorene

Epidemiolog Branko Kolarić za Večernji list kazao je prije koji dan da je trebalo pričekati još dva tjedna s otvaranjem srednjih škola jer se učinak osnovnih na zaražavanje vidi za dva, tri tjedna. Epidemiolog Bernard Kaić je za RTL rekao da bi bio mirniji da se povratak srednjoškolaca odgodio barem tjedan dana. Na naš upit o utjecaju britanskog soja na širenje epidemije, te je li Zagreb trebao biti oprezniji poput Istre s puštanjem svih učenika u škole kratko je uzvratio:” Odluku o povratku učenika donosi Ministarstvo obrazovanja. Svoje mišljenje dao sam njima i stožeru civilne zaštite”. Nadajmo se da oni koji odlučuju, znaju kakva je situacija u školama i koliko se starija djeca drže mjera i da mnogi roditelji kad uoče blage simptome kod djece ne konzultiraju se s liječnicima nego ih puste u školu nakon što su ih ostavili dan, dva doma osobito ako su sami preboljeli virus ili nisu u rizičnoj skupini.

Za razliku od Hrvatske, njemačka kancelarka istaknula je da stroge mjere zatvaranja ostaju na snazi do 7. ožujka i da su povezane s mutacijama virusa čije se širenje mora spriječiti te da joj je želja da se škole i vrtići počnu otvarati od 1. ožujka, kada očekuju stabilan pad incidencije ispod 50. Ali i Nijemci su ostavili saveznim pokrajinama da same odluče o otvaranju škola i vrtića, no njemačka odgovornost nije usporediva s hrvatskom.

Brojke ne govore dovoljno

Same brojke zaraženih učenika zasad ništa ne govore jer se testiraju djeca s ozbiljnijim simptomima, a ne i djeca kontakti zaraženih učenika, a blaže simptome mnogi roditelji ni ne prijavljuju. Stoga podaci lokalnih stožera o zaraženoj djeci dok se takva praksa ne izmijeni puno ne govore.

Nažalost, zaboravlja se da djeca nisu otok za sebe jer, osim što i među njima ima od 10 do 15% onih u rizičnim skupinama, oni dolaze u obitelji, među kojima je dosta njihovih bližnjih u rizičnim skupinama, kao i među učiteljima. Zbog transparentnosti i veće odgovornosti trebala bi biti poznata imena i prezimena stručnjaka i političara koji su za ili protiv (ne)otvaranja škola te obrazloženja, a ne da se te odluke kamufliraju iza odluka stožera pa nikad ne znamo odlučuju li o zdravlju, a ne samo obrazovanju, stručnjaci ili političari.

