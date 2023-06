Ubio trudnu djevojku pa ljubavnici poslao poruku: 'Sad sam slobodan čovjek'

Brutalno ubojstvo potreslo je stanovnike talijanskog Milana nakon što je otkriveno kako je 30-godišnji Alessandro Impagnatiello ubio svoju djevojku Giuliju Tramontano (29) koja je bila u sedmom mjesecu trudnoće.

Za djevojkom je trajala opsežna potraga nakon što je Impagnatiello policiji prijavio njezin nestanak 28. svibnja. Policiji je rekao da ju je vidio ujutro prije odlaska na posao, ali kada se vratio kući, nije je bilo. Međutim, klupko se tada počelo odmotavati, a njegove laži izlaziti na vidjelo. Otkriveno je kako je ubijena žena nedavno otkrila da ju je Impagnatiello, koji je radio kao barmen, varao s kolegicom s posla. I ljubavnica mu je bila također trudna, no ona je odlučila pobaciti. Ljubavnicu je navodno sam uvjerio da pobaci, ali i da dijete koje njegova djevojka čeka, nije njegovo. Za to je čak lažirao DNK test, no 23-godišnja ljubavnica otkrila je to na njegovom iPadu.

Impagnatiello je policiji otkrio kako je djevojku ubio nakon svađe kod kuće, a potom je poslao poruku svojoj ljubavnici kako je Giulia otišla te da je on sada 'slobodan čovjek'. Manijak je na internetu pretraživao kako ubiti svoju djevojku i riješiti se tijela, a nakon što ju je ubio, s njezinog telefona poslao je poruku jednoj od žrtvinih prijateljica.

Tragovi krvi pronađeni u stanu para bili su prekretnica u potrazi za Giulijom i naveli su policiju da istraži Impagnatiella. Tada im je ubojica sve priznao. Policiji je rekao kako je dva puta pokušao zapaliti mrtvo tijelo svoje djevojke koje je potom stavio u prtljažnik svoga automobila i tako se dva dana vozio s njime. Nakon toga ga je zakopao u blizini njihove kuće u Milanu.

