Strava u Indiji: Nasred ulice ubio tinejdžerku (16), nitko od prolaznika nije reagirao

Brojne žene u Indiji reagirale su na strašan zločin koji se dogodio na ulicama New Delhija usred dana. Naime, 16-godišnja djevojka bila je ubijena na ulici, a njeno tijelo ostalo je tamo ležati čak 30 minuta jer nitko od prolaznika nije reagirao.

Mladić (20) koji je identificiran kao Sahil Khan djevojci je prišao i više od 30 puta je ubo, nakon što ju je udario betonskom ciglom. Nekoliko prolaznika vidjelo je incident te je jedan i pokušao intervenirati, u čemu ga je napadač spriječio, no osim toga ništa nije učinjeno da ga se zaustavi. Svjedoci nisu pozvali niti policiju, već je nakon pola sata njeno tijelo vidio službenik policije te reagirao.

Policija je naknadno objavila kako je Khan ranije bio u vezi s djevojkom te je odlučio usmrtiti jer je htjela prekinuti s njim. Navodno ju je usmrtio nožem kojeg je kupio dva tjedna ranije, prenosi The Guardian, te ju pratio od trgovine do ulice gdje ju je napao. ''Sahil nam je kazao kako ga je osramotila i na nepoželjne načine je komentirala njihovu vezu. To ga je razbjesnilo pa ju je odlučio usmrtiti - kazao je policajac lokalnim medijima.

VEZANI ČLANCI:

Političari i aktivisti odlučili su reagirati na smrt ove tinejdžerke te prosvjedom zastražili da se više učini po pitanju zaštite žena u glavnom gradu Indije. Swati Maliwal iz Komisije za žene u Delhiju kazala je kako je grad postao ''izrazito nesiguran za djevojke i žene'' te da ''nikada dosad nije čula za gori slučaj''. - Toliko je ljudi bilo tamo kada je došlo do ubojstva, no nitko nije pomogao djevojci. Čak i da su samo poviknuli, možda bi djevojka sada bila živa - kazala je. Sličan zločin izazvao je i bijes javnosti u studenom prošle godine kada je 28-godišnjak bio optužen da je raskomadao svoju djevojku Shraddha Walker na 35 dijela i bacio je u šumu.

>> VIDEO Predstavljen je novi sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama