Strava u Austriji: U dvije škrinje pronašli tijela žene i njene kćeri

Strava i užas u Austriji! Policija je prošli petak u jednom stanu u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, pronašla mrtva tijela 34-godišnje Sirijke i njene desetogodišnje kćeri, čiji je nestanak prijavljen u srpnju prošle godine. Kako je sada ustanovljeno, njihova su tijela, navodno bila više od godine dana sakrivena u dva odvojena zamrzivača u kutu sobe, iza pregrade od rigips zida.

Očito tako dobro da ih čak ni policija nije otkrila tijekom pretrage stana, izvijestili su u utorak austrijski mediji. Policija je danas također objavila da su majka i kći najvjerojatnije ubijene i da slučaj istražuje kao dvostruko ubojstvo. U tijeku potrage za nestalom majkom i kćeri, već su ranije uhićena dvojica osumnjičenih muškaraca, 55-godišnji Austrijanac i njegov 53-godišnji brat. Mediji navode kako se vjeruje da je jedan od dvojice braće mjesecima živio u istom stanu, gdje su pronađena tijela dvije mrtve osobe.

Uhićenje je uslijedilo u lipnju ove godine, a obojica su bila pritvorena i nalaze se u zatvorima u Innsbrucku i Salzburgu. Istražitelji vjeruju da su braća izravno povezana sa smrću dviju žrtava. Navodno je 55-godišnjak bio blizak s nestalom 34-godišnjakinjom. Klupko se je počelo odmotavati tek ovaj mjesec, kada je stariji brat, pritisnut novim dokazima, navodno policiji priznao da su u zamrzivačima u stanu tijela nestale žene (34) i njene kćeri (10). U petak su konačno pronađena tijela: Kako su već bila u teškom stanju raspadanja, nije bilo moguće odmah ustanoviti točan uzrok smrti.

Policija je u utorak održala posebno sazvanu konferenciju za medije u sjedištu Pokrajinske policijske uprave Tirola na kojem je iznijela dodatne informacije o jezovitom slučaju. Na Pressici su govorili direktor Pokrajinske policije Tirola Helmut Tomac, čelnica Kriminalističkog ureda Katja Tersch, te glasnogovornik Državnog odvjetništva u Innsbrucku Hansjörg Mayr. Slučaj je izašao na vidjelo nakon što je prijavu o nestaloj osobi podnio rođak majke, koji živi u Düsseldorfu. Dvije žrtve posljednji su put viđene u Düsseldorfu u domu rodbine. Obitelj i prijatelji smatrali su 34-godišnju ženu pouzdanom i stoga su strahovali da joj se je nešto dogodilo, kada se ne javlja. Zbog navedenih podataka u istragu je bila uključena i njemačka policija.

Ženin 55-godišnji kolega s posla, kojeg policija sada smatra glavnim osumnjičenikom, navodno je bio vrlo blizak s 34-godišnjom Sirijkom. Navodno je policiji rekao da su majka i kći krenule na dulje putovanje roditeljima u Tursku. Austrijski mediji navode i informaciju kako je 34-godišnjakinja također dala otkaz na poslu, prije putovanja. Žrtvina bankovna kartica nekoliko je puta korištena u inozemstvu. Kako je naknadno pokazala istraga, navodno ju je koristio brat 55-godišnjaka. Također je ustanovljeno da su braća nabavila dva zamrzivača, prije nego li su žrtve nestale. Jedan su čak premjestili u skladište. Ali samo na kratko vrijeme, jer su ubrzo raskinuli ugovor o najmu skladišta. Navodno su braća nešto kasnije napravila i pregradu od rigips zida, iza koje su sakrila zamrzivače. Policija je izvijestila kako su žrtve posljednji put viđene kod rodbine u Düsseldorfu. Zatim ih je pokupio 55-godišnji muškarac i doveo u Innsbruck. Od tada im se zametnuo svaki trag.

Od tada nije bilo evidentiranih kontakta s majkom i kćeri. S telefona 34-godišnje žrtve nisu primljeni telefonski pozivi od 21. srpnja 2024., dakle prije 16 mjeseci sve do danas. Navodno su poslane poruke, iako nisu napisane na materinjem jeziku majke (arapskom). To je uključivalo, na primjer, otkaz i poruku njezinoj banci. Točan tijek događaja, tj. kako i gdje su kći i majka ubijene, još nije razjašnjen, rekao je glasnogovornik Državnog odvjetništva u Innsbrucku Hansjörg Mayr. Međutim, posredni dokazi poput prethodnog pribavljanja zamrzivača u kojima su dva tijela bila pohranjena ukazuju na zločin s predumišljajem. Na Pressici je također istaknuto kako su tijela žrtava skrivena “vrlo profesionalno”. Stoga i nisu otkrivena tijekom prethodne pretrage kuće. Glavni, 55-godišnji osumnjičenik je navodno namjeravao prodati predmete iz stana 34-godišnje žrtve, odnosno njegove kolegice s posla, i to putem online platforme, kako bi se zameo trag nestale žene. Navodno je već prodao njen nakit. Istraga se nastavlja.