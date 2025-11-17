Naši Portali
UBOJSTVO ŠOKIRALO BIH

Ovo je djevojka koja je ubijena u Mostaru: 'Pokušala je pobjeći od mlakonje bez kičme'

17.11.2025.
u 07:29

Aldina J. od bivšeg je dečka i prije primala prijetnje, no nije ih prijavila

Aldina J. (32) iz Kalesije tragično je preminula u nedjelju navečer u Mostaru nakon što je usmrćena hicem iz pištolja. Pokušala je pobjeći od napadača s autobusne stanice, sklonivši se u toalet kafića, odakle je pozvala policiju. Međutim, ubojica ju je sustigao i usmrtio. Potom je pokušao presuditi i sebi, no pištolj je zakočio, a policija je ubrzo stigla na mjesto događaja i uhitila ga.

Ubojica, dugogodišnji nogometni sudac u Prvoj ligi FBiH, bio je ranije u vezi s žrtvom. Dežurna kantonalna tužiteljica Tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Vesna Pranjić, izjavila je za Avaz da je nesretna djevojka od A. K., bivšeg dečka, ranije primala prijetnje koje, nažalost, nije prijavljivala iz njoj poznatih razloga, vjerojatno misleći da će se sve završiti samo na prijetnjama.

Tužiteljica je dodala da je Aldina krenula na fitness kada ju je ubojica presreo i fizički napao, a potom potegao pištolj. Prošle godine preselila se iz Sarajeva u Mostar zbog posla. Brojni poznanici, rodbina i prijatelji opraštaju se od ubijene, a među njima je i ekonomist Admir Čavalić.

– Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentica, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih znanstvenih radova i globalnih projekata. Desetljeće rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila Aldina, "filozof", kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme – rekao je Čavalić.

– Mogla je organizirati događaj za 1000 ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom vani, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje, dragi filozofe! Rahmet duši bosanskoj, iskrena sućut obitelji – zaključio je.

Komentara 27

Pogledaj Sve
Avatar FACA00
FACA00
07:59 17.11.2025.

A mislim šta reći nažalost kako je rečeno mlakonja bez kičme,nasilnika uvijek će biti.treba na vrijeme prepoznati i ne upuštati se u bilo kakav odnos.Šteta mladog nevinog života.Nadam se da će mu netko presuditi....

CE
CenzuriranUskoro
08:33 17.11.2025.

Nikada mi nije bilo jasno zašto se napokon ne prizna što donosi prevagu kada žena bira partnera jer budimo realni nisu muški ti koji rade selekciju. Ispada ovako da su svi muškarci nasilnici koji umjesto da štite svoje partnerice pribjegavaju ako neće biti moja neće biti ničija. Sve moje koje su odlučile napraviti upgrade na nekog imućnijeg i bolje da su otišle. Zašto feministkinje i ti istambulci ne promijene svijest djevojaka da prepoznaju posesivne idi....?

Avatar Banana man
Banana man
08:58 17.11.2025.

tako im i treba kada nisu usvojili istambulsku

