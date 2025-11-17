Šokantno otkriće policije: Pored autoceste u Njemačkoj pronađene ženske ruke

Na autocesti A45 između čvora Olpe-Süd i izlaza Freudenberg njemačka policija pronašla je dijelove ljudskog tijela, prenosi fenix-magazin.de . Pretražili su i širi dio autoceste, ali još uvijek nije jasno kako su dospjeli tu. Tužiteljstvo ne otkriva koliko je dijelova pronađeno, a prema prvim informacijama ne radi se o nesretnom slučaju.

Autocesta je opet otvorena za promet, ali istraga još uvijek traje.