Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 86
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
ISTRAGA TRAJE

Šokantno otkriće policije: Pored autoceste u Njemačkoj pronađene ženske ruke

Foto: pixabay
VL
Autor
Šimun Ilić
17.11.2025.
u 11:45

U noći sa nedjelje na ponedjeljak na autocesti između Siegena i Olpea vozač je obavijestio policiju da vidi dijelove ljudskog tijela. Policija je odmah izašla na mjesto zločina sa istražiteljima

Na autocesti A45 između čvora Olpe-Süd i izlaza Freudenberg njemačka policija pronašla je dijelove ljudskog tijela, prenosi fenix-magazin.de. Pretražili su i širi dio autoceste, ali još uvijek nije jasno kako su dospjeli tu. Tužiteljstvo ne otkriva koliko je dijelova pronađeno, a prema prvim informacijama ne radi se o nesretnom slučaju. 

Autocesta je opet otvorena za promet, ali istraga još uvijek traje. 

Ključne riječi
ubojstvo Njemačka autocesta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja