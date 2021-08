Strašni prizori u Kabulu: Roditelji bacaju djecu preko bodljikave žice, mole vojnike da ih odvedu

Tisuće ljudi slijevaju se prema aerodromu u Kabulu u nadi da će s druge strane željeznih ulaznih vrata pronaći slobodu i pobjeći od talibana.

Britanski vojnici na aerodromu pokušavaju evakuirati što više ljudi, a talibani su od njih udaljeni svega jedan metar, navodi Sky News.

Očajni roditelji bacaju svoju djecu preko bodljikave žice i mole vojnike da ih odvedu. S obzirom na to da je na aerodromu nagurano mnoštvo ljudi, roditelji dodaju svoju djecu osobama ispred sebe kako bi ih oni najbliže ogradi pokušali predati vojnicima.

