Strašni požari u Turskoj: Vatra guta kuće, ljudi se guše u dimu, pogledajte apokaliptične snimke

Šumski požari se šire nastanjenim područjem blizu turističkih mjesta na jugu Turske, pri čemu su tri osobe poginule a desetci sela su evakuirani, pišu u četvrtak turska glasila. Odvojena žarišta požara koji su buknuli u šumama Manavgata, Alanyje, Adane, Mersina, Bodruma i Marmarisa, blizu turističkih mjesta na jugu Turske, brzo su se proširila na naseljena područja zbog snažnog vjetra.

U požarima su tri osobe izgubile život, među njima 82-godišnjak koji nije uspio pobjeći iz svog doma. Deseci kuća, polja i staja u nekoliko sela nestali su u vatri.

"Po prvim informacijama, požar je odnio 150 goveda, tisuću ovaca, 600 ha poljoprivrednog zemljišta a oštećeno je 50 ha staklenika", rekao je u četvrtak turski ministar poljodjelstva Bekir Pakdemirli.

Thousands of firemen are currently trying to control fires in 10 different locations in southern Turkey. So far, three people have died, hundreds of animals have perished and several settlements are being evacuated.#TürkiyeYanıyor



