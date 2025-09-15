Naši Portali
JEDNA OSOBA OZLIJEĐENA

Detalji tragedije kod Vidovca: Stariji vozač smrtno stradao nakon prelaska u suprotni trak

Jedna osoba smrtno stradala u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog
Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju, a tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije varaždinske bolnice radi utvrđivanja uzroka smrti.

PU varaždinska izvijestila je o teškoj prometnoj nesreći koja se u ponedjeljak, 15. rujna, dogodila u ulici Stjepana Radića u Vidovcu, u kojoj je smrtno stradao 80-godišnji vozač.

Prema policijskom izvješću, nesreća se dogodila oko 15.40 sati kada je 80-godišnjak upravljao osobnim vozilom iz smjera Nedeljanca prema Jurketincu. Iz zasad neutvrđenih razloga prešao je na lijevu prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera, gdje je prednjim lijevim dijelom automobila udario u vozilo kojim je dolazio 46-godišnjak.

Od siline udara oba su se vozila zanijela po kolniku. Na teren su izašli djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, koji su na mjestu događaja konstatirali smrt 80-godišnjeg vozača. Drugi vozač, star 46 godina, zadobio je ozljede te je prevezen u Opću bolnicu Varaždin.

Zamjenik Općinskog državnog odvjetnika u Varaždinu naložio je obdukciju, a tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije varaždinske bolnice radi utvrđivanja uzroka smrti. Za vrijeme trajanja očevida promet je na toj dionici bio u potpunosti zatvoren sve do 19.05 sati, a vozila su bila preusmjeravana na obilazne pravce.

