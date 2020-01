‘Strah nas je! Usred noći provalnike hvatamo po kući’

Preko istoka Hrvatske u jesen 2015. godine, u vrijeme velike migrantske krize, prošlo je više od pola milijuna migranata na svojem putu prema zemljama zapadne Europe. U cijeloj toj seobi nije zabilježen ni jedan, pa ni najmanji, incident. Međutim, četiri godine poslije građani u nekim pograničnim mjestima istoga tog istoka Hrvatske žive u strahu od migranata koji im dolaze u gradove i sela, obijaju prodavaonice, a zabilježen je i pokušaj provale u naseljenu kuću. Poznati su i slučajevi krađe automobila, a jedan takav slučaj završio je i prometnom nesrećom u kojoj je nekoliko migranata, koji su se nalazili u ukradenom vozilu, ozlijeđeno. Sve se to događalo u proteklih pola godine, pa i nešto više, ali je isto tako sve to vrijeme policija izbjegavala u svojim redovitim izvješćima medije, a na kraju i same građane, izvijestiti o tome. Posebno je na udaru najistočniji hrvatski grad Ilok, čiji građani ne kriju da se zbog svega što se događa više ne osjećaju sigurnima.

Ne spavam. Samo osluškujem

Posljednji u nizu nemilih događaja zbio se prije desetak dana kada su dvojica maskiranih migranata, odjevena u tamne jakne i s kapuljačama na glavi, pokušala provaliti u kuću obitelji Lončar u Iloku. Prisjećajući se toga dana, Irjana Lončar kaže kako se to dogodilo oko 4.30 sati ujutro.

– Spavali smo kada sam čula nekakve zvukove u dvorištu i oko vrata. Učinilo mi se kako netko hoda. Pomislila sam da je to sin koji ide na posao. Kako se nije palilo svjetlo, bilo mi je to čudno pa sam ustala da vidim što se događa. Tom sam prilikom na ulaznim vratima vidjela dvije nepoznate maskirane osobe koje su gurale vrata i pokušavale, mislim, nekakvom bušilicom, obiti bravu. Vrisnula sam i pozvala supruga, a dvojica provalnika dala su se u bijeg – kaže Lončar.

S obzirom na to da je brava bila oštećena, suprug nije mogao odmah otvoriti ulazna vrata, a kada je uspio, krenuo je za njima vozilom. Irjana je s prozora gledala kako dvojica migranata bježe cestom. Poslije su doznali kako je nepoznati dvojac hodao po dvorištu te da su ušli i u tavansku prostoriju, iz koje su odnijeli dva noža i oštrač za noževe. Odnijeli su i novogodišnju svjetleću dekoraciju sa sojenice, a ponijeli su i suprugovu naprtnjaču za lov. Otkrili su i kako su nečim oštrim pokušavali otvoriti i kuhinjski prozor i tako ući u kuću. Policija je na njihov poziv došla vrlo brzo, ali migranata više nije bilo u blizini.

– Strah me je i to jako. Od toga dana više ne živim normalno, ne spavam i samo osluškujem. Na svaki se šum trzam, kao i na lavež pasa. Jednostavno bojim se da će mi ponovno pokušati upasti u kuću. Strah me je jer čovjek ne zna na što su ti ljudi spremni. Nitko ne zna što bi napravili da su ušli u kuću i kako bi sve to završilo. Mi samo želimo da se u svome gradu, a posebno u svome domu, osjećamo sigurno. Nažalost, to više nije tako – kaže Lončar.

Dodaje kako su poslije ovoga slučaja čuli za niz sličnih na području grada – građani su viđali migrante, koji su gdjekad i provalili. Tvrdi kako ih i danas u napuštenim kućama u Iloku, kojih je mnogo, ima i da ih oni koriste kako bi se tu na neko vrijeme skrili dok ne nastave put dalje prema unutrašnjosti Hrvatske, a onda i dalje prema Europi.

Mještani Iloka nam govore i o brojnim slučajevima kada su na području gotovo cijeloga grada pronalazili odbačenu odjeću migranata koji su se preodijevali i nastavljali put. Govore i o više slučajeva kada su migranti prešli granicu i jednostavno nastavili svoj put dalje cestom nakon što bi ih zatekla policija.

Na udaru migranata bila je i prodavaonica Jadranke Tomašić, u koju je u dva navrata provaljeno, a jednom su je pokušali obiti. U oba slučaja, kako kaže Tomašić, ukradene su cigarete, i to one birane vrste, nešto alkohola te Nescafé. Ukradeno joj je oko 20.000 kuna robe, s tim da su i ulazna vrata prodavaonice oštećena. Odnesen je i novac koji su pronašli.

– Ne osjećam se sigurno i to nije samo moj osjećaj nego tako misle i ostali građani Iloka. Uostalom, najbolje se to vidi pred osnovnom školama kada se mogu uočiti brojni automobili roditelja koji dolaze po svoju djecu. Ljudi se zaključavaju već prije prvoga mraka i izbjegavaju kretanje u večernjim satima. Kako god netko gledao na sve to, situacija nije nimalo jednostavna ni naivna – kaže J. Tomašić.

Dodaje kako su uz provale u njezinu prodavaonicu zabilježene i provale u prodavaonice u prigradskim naseljima Bapska i Šarengrad. Poslije provale u Šarengradu uhvaćeni su počinitelji. Nakon jedne od provala u njezinu prodavaonicu pronađen je veliki nož za koji se misli da je pripadao migrantima. Podsjeća i na slučaj koji se dogodio prošloga ljeta kada je na poljoprivrednom zemljištu preko puta njezine prodavaonice u kukuruzu, tijekom vršidbe, pronađen šator u kojem su boravili migranti. On se nalazio u naseljenom dijelu Iloka i za njega se nije znalo sve do vršidbe kukuruza.

– Želimo samo normalno živjeti i raditi, ali to sada nije slučaj. Najgori je taj osjećaj nesigurnosti. Ti ljudi nemaju nikakvoga straha, ali zato je nas strah, i to jako. Smeta mi što se o tome šuti. Ne očekujem da će policija, na čiji rad nemam prigovora, ili gradonačelnica, nešto napraviti preko noći jer ne mogu niti imaju instrumente za to, ali ovo je problem o kojem se mora govoriti i početi ga rješavati na sustavan način – ističe Tomašić te dodaje kako je mnogi ljudi imaju neugodna iskustva, a ima i onih kojima je obijen sef i odnesen novac.

I poznati iločki agronom i vinar Ivan Buhač bio je na udaru migranata, no prošao bez štete. Naime, u vozilo koje su ostavili parkirano ispred kuće, a koje je bilo otključano, netko je ušao i želio ga upaliti i odvesti. Kako ključeva nije bilo unutra, sve što se nalazilo u unutrašnjosti vozila je ispremetano, ali je na kraju automobil ostavljen neoštećen.

– Činjenica je kako se takve stvari, koje nisu uobičajene za Ilok, svako malo dogode tako da je normalno da se ljudi ne osjećaju sigurno. U posljednje vrijeme te provale i pokušaji bilježe se i po kućama. Svi se nadamo kako će to uskoro stati i da ćemo nastaviti normalno živjeti jer ovo sada zaista nije tako – kaže nam Buhač.

Komentirajući posljednje događaje u Iloku, gradonačelnica Marina Budimir kaže kako su gradske vlasti svjesne problema te da su u stalnom kontaktu s MUP-om i policijom u Iloku.

– Svi rade koliko mogu i što mogu kako bi se ovaj problem riješio, ali mislim kako nema razloga za paniku. Problem je prisutan, ali se treba znati kako se građani normalno kreću, rade, idu u školu... Nažalost, ovaj problem u Iloku bit će prisutan sve dok smo na toj migrantskoj ruti koja ide iz Srbije i preko nas dalje. Problem predstavlja i kamp za migrante u Srbiji koji se nalazi neposredno uz granični prijelaz. Oni su tamo smješteni, ali oni iz tog kampa slobodno izlaze i idu dalje. Zato se sve ovo i događa – kaže M. Budimir. Tvrdi i kako je od policije tražila pojačani nadzor granice kao i da je činjenica da do sada nije zabilježen ni jedan nasilni napad na bilo kojeg građanina. Podsjeća i kako je istočna granica zahtjevna za nadzor, a uskoro će vegetacija nabujati, što otežava praćenje. Ipak, policija raspolaže opremom za nadzor. I zaista u vrijeme našeg posjeta Iloku svako malo su se mogle vidjeti policijske ophodnje po Iloku i okolici. Neslužbeno nam je i iz PU preneseno kako se već mjesecima pojačano nadzire granica kao i da sve ovo što se događa u Iloku jest problem, ali da nije ništa strašno jer nije bilo nikakvih nasilnih događaja ili prijetnji.

Dvije vrste migranata

Objašnjavaju nam kako treba razlikovati dvije vrste migranata. Jedni su oni koji su prolaznici i koji pokušavaju nekako ilegalno prijeći granicu i nastaviti dalje svoj put. Drugi su oni, a ti, kako se misli, prave probleme u Iloku, koji su smješteni uz granični prijelaz u kampu na Principovcu koji je, smatraju, glavni problem. Oni se tamo slobodno kreću i tako odatle ilegalno prelaze državnu granicu radi krađe, kako bi prikupili novac za put na Zapad. Ukradena roba potom se preprodaje u kampu. To je bio i slučaj s dvojicom migranata koji su uhićeni poslije provale u prodavaonicu u Šarengradu. Nakon toga su, kako kažu iz policije, prestali slučajevi provala. Policajci razumiju osjećaj nesigurnosti građana Iloka, ali kažu kako razloga za dizanje panike nema te da je policija na terenu i radi svoj posao.

