Ozlijeđeni iranski migranti moći će potraživati visoku odštetu: 'Otac mi je opisao kako je izgledao trenutak nesreće'

Danas je iz Opće bolnice Nova Gradiška pušteno petero iranskih državljana koji su ozlijeđeni u nesreći vlakova kod Novske u kojoj je poginulo troje osoba.

Njih petero pridružilo se troje iranskih državljana koji su bili zaprimljeni u bolnicu u Slavonskom Brodu, a pušteni su u subotu, prenosi Jutarnji list.

Inače, njima od petka vrijedi potvrda kojom moraju napustiti Hrvatsku u roku od sedam dana, a doznaje se kako će svoje putovanje nastaviti prema Engleskoj gdje već 10 godina živi Alan, jedan član njihove obitelji.

Alan je kazao kako je njegova sestra najteže ozlijeđena, a policija im je ponudila i da ostanu i zatraže azil, ili da nastave svoje putovanje.

Inače se radi o Kurdima iz Irana, a hrvatska policija nije ponudila ostanak drugih desetero članova njihove šire obitelji koji su s njima putovali kroz Hrvatsku, no razdvojili su se prilikom ilegalnog ulaska u Hrvatsku.

Alan je inače ispričao kako su u Iranu prodali svu imovinu, a putovanje do Hrvatske platili su dva puta po 15.000 eura. Krijumčari su ih doveli do Save gdje su čamcem prešli na hrvatsku obalu, no ubrzo ih je pucnjevima u zrak zaustavila policija.

U petak su uhićeni te odmah pušteni s potvrdom o napuštanju Hrvatske, a tu istu večer u vlaku kod Novske u kojem su bili dogodila se tragedija.

''Otac mi je ispričao kako je izgledao trenutak nesreće. Kaže da su bili dobro raspoloženi i da su se šalili i onda se odjednom dogodio udar. Nije bilo nikakvog kočenja, ničega što bi dalo naslutiti da će se dogoditi nešto strašno. Samo udar poput bombe. Zvuk je bio toliko snažan da su mojega oca zaboljele uši. Ubrzo su se našli razbacani po okrenutom vagonu. U prvi tren su mislili da će se ugušiti od prašine koja se stvorila unutar vagona. Izašli su kroz jedan od prozora. Vidjeli su čovjeka koji je krvario, htjeli su mu pomoći, ali on nije dozvolio, rekao je samo neka idu'', ispričao je Alan.

Inače, predsjednik Udruge stradalih u prometnim nezgodama Bonus Mihael Hribar potvrdio je da će svi stradalnici iz Irana moći potraživati odštetu, kao i drugi stradali u nesreći i obitelji poginulih.

Naknada štete za tjelesne ozljede se regulira orijentacijskim kriterijima Vrhovnog suda, dodaje, a mi smo zemlja koja ima jednu od najvećih stavki za skrivljenu smrt, te u ovom trenutku iznosi 330.000 kuna.

