Stoltenberg: Turska će podržati ulazak Švedske u NATO

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan dao je zeleno svjetlo za pristup Švedske NATO-u što je blokirao više od godine dana, objavio je glavni tajnik saveza Jens Stoltenberg, pozdravljajući "povijesni dan". Stoltenberg je kazao da će turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan proslijediti zahtjev Švedske turskom parlamentu i "osigurati ratifikaciju". Turska je kritizirala Švedsku zbog primanja kurdskih militanata.

"Sretan sam što mogu objaviti da je predsjednik Erdogan prihvatio staviti protokol o pristupanju Švedske" pred turski parlament "što je prije moguće i surađivati s parlamentom kako bi se zajamčila ratifikacija", rekao je Stoltenberg nakon sastanka s turskim predsjednikom i švedskim premijerom Ulfom Kristerssonom, uoči samita NATO-a u Vilniusu.

Stoltenberg je na svom Twitter profilu objavio i fotografiju s Erdoganom i Kristerssonom. "Ovo je povijesni korak koji sve NATO saveznike čini jačima i sigurnijima", poručio je.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden's accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba