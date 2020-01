Što znači tvrda kohabitacija?

Novi predsjednik države Zoran Milanović nakon dana predaha koji je uzeo nakon pobjede na izborima krenuo je radno. Na Iblerovu je trgu održan sastanak njegova izbornog stožera koji dalje nastavlja raditi kao Ured izabranog predsjednika. A sam Milanović prije nego je stigao na Iblerov trg novinarima koji su ga čekali u “sačekuši” ispred stana u središtu Zagreba dao je i prve izjave kao predsjednik države. I otkrio štošta, između ostalog, da je jučer odgovarao na pozive pa je jedan takav i to od pola sata obavio i s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoğanom.

Konzultirat ću se s Vladom

Sadržaj tog razgovora Milanović nije otkrivao, ali je informacija zanimljiva s obzirom na to da je Milanović u jednoj od debata koje je imao s protukandidatkinjom Kolindom Grabar-Kitarović govorio kako nije bilo optimalno kad je predsjednica išla kod Erdoğana, kako on nije demokratski lider, kako to antagonizira, radi štetu Hrvatima i da on to ne bi radio.

No debate u kampanji su jedno, a život nešto potpuno drugo.

Video: Novi predsjednik RH Zoran Milanović obratio se medijima

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pa je tako Milanović koji je žestoko napadao Grabar-Kitarović u tim istim debatama jučer pomirljivo na pitanje novinara očekuje li da će Grabar-Kitarović nakon odstupanja s dužnosti nastaviti diplomatsku karijeru i hoće li joj za to dati podršku odgovorio potvrdno.

– Da, hoću. Nije odgovorna ni za kakva kaznena djela i bila je predsjednica – rekao je.

Novi je predsjednik potvrdio i kako se od pobjede čuo i s predsjednicom u odlasku kao i s premijerom Andrejem Plenkovićem, a ponovio je i svoju izjavu koju je više puta u kampanji spomenuo, a to je da će s premijerom biti “najbolji prijatelj koliko je to moguće”.

Na opasku novinara kako je sam premijer kazao da će to biti jedna “tvrda kohabitacija” Milanović je dobacio da ne zna što to znači i da bi trebalo pogledati u Ustav ima li toga. Što on misli kada govori o tome da će Plenkoviću biti najbolji prijatelj i sam je pokušao objasniti podsjećajući kako je i on sam bio premijer, odnosno da je bio s “druge strane ograde” te kako ih “neće zaskakati”.

– Znam kako to izgleda kad netko igra prljavo– poručio je Milanović očito se referirajući na dane kada je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović došla na Pantovčak i kada je kohabitaciju demonstrirala tako da je prijetila dolaskom na sjednicu Vlade, pismom u kojem traži ostavku tadašnjeg premijera Milanovića.

Video: Pobjednički govor Zorana Milanovića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ja ću imati i svoje inicijative, ali ću se prije toga konzultirati s Vladom – kazao je Milanović, koji je kao novoizabrani predsjednik još od izborne noći dobio i osiguranje drugog stupnja, a nakon prisege bit će ponovno štićena osoba prve kategorije što je bio i kao premijer. Doznalo se i da Milanoviću zasad nije ponuđena nikakva vila u kojoj bi radio do inauguracije i stupanja na dužnost na Pantovčaku što će se dogoditi 19. veljače kada predsjednici u odlasku i službeno istječe mandat.

– To nije ni praksa – kazao je Milanović. Međutim, to nije tako.

Bivši predsjednik države Ivo Josipović ustupio je Kolindi Grabar-Kitarović i njezinu timu, nakon što je pobijedila na izborima za predsjednicu, na korištenje Vilu Prekrižje u sastavu predsjedničkog kompleksa na Pantovčaku. Do tada je Grabar-Kitarović s najužim timom suradnika, Jadrankom Jureško Kero, Mladenom Pavićem i Matom Radeljićem, od izbora radila u zagrebačkom hotelu Sheraton, u kojem je isto tako obavljen i dio priprema za inauguraciju.

Kada jednom useli na Pantovčak, Milanović tamo zasad planira i ostati. Ured neće premještati po Hrvatskoj, što je radila predsjednica u odlasku, a isto tako nema namjeru vratiti na Pantovčak Titovu bistu koju je Grabar-Kitarović izbacila čim se uselila u svoj novi Ured i tako “usrećiti” saborske zastupnike SDP-a Arsena Bauka i Joška Klisovića koji drže da bi povratak biste trebao biti jedan od poteza novog predsjednika. Za Milanovića je to, kaže, pitanje o kojem ne razmišlja.

Izlazak iz SDP-a

– Pantovčak nije muzej, hrvatskih predsjednika je bilo četvero prije mene, ovo ranije možemo ići do kralja Tomislava – kazao je Milanović i otkrio kako se ipak nema namjeru uhvatiti na prvu “udicu” nakon pobjede.

– Od mene nećete čuti sladunjave priče o zajedništvu, ali inzistirat ću da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedim, da budem uho i glava za svakoga, da vodimo dijalog svjesni da nas ima različitih – dio je pobjedničkog govora Milanovića s kojim bi se povratak Titove biste na Pantovčak teško mogao povezati.

Ono što je i dalje enigma jest tko će biti Milanovićevi savjetnici. Križaljka se, potvrdio je Milanović, slaže, a kazao je i da će se truditi da to budu iskusni ljudi, koliko mogu biti najbolji. Na pitanje hoće li među njima biti i bivši šef SOA-e Dragan Lozančić, kojeg je predsjednica u odlasku smijenila a da se ni danas ne zna pravi razlog, Milanović je kazao kako je njegovo mišljenje o Lozančiću poznato, ali i da to tek treba vidjeti.

– Lozančić je aktivan u nekim međunarodnim institutima kao instruktor u regiji. Ima dvije karijere i pitanje je isplati li se njemu to – kazao je Milanović, koji će ovih dana izići i iz SDP-a.

Video: Milanović verbalno napadnut na biralištu