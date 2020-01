Milanović rekao da ne zna što je tvrda kohabitacija, Plenković: Znat će

Premijer Andrej Plenković završio je posjet Parizu, gdje je imao sastanak i radni ručak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Elizejskoj palači, i vraća se u Zagreb na večerašnju sjednicu Predsjedništva HDZ-a koja bi mogla biti burna zbog analize poraza Kolinde Grabar Kitarović na predsjedničkim izborima.

A u izjavi novinarima prije odlaska iz Pariza, na pitanje može li pojasniti svoju izjavu iz izborne noći o tome da će kohabitacija s novoizabranim predsjednikom Zoranom Milanovićem biti tvrda, nakon što je sam Milanović danas komentirao da ne zna što je premijer mislio pod time, Plenković je odgovorio: “Pa dobro, znat će”.

- Očekujem da na Predsjedništvu HDZ-a napravimo temeljitu analizu rezultata, da čujemo izvješće šefa izbornog stožera i svih aktera, a o tome ću dati izjavu nakon Predsjedništva - rekao je Plenković.

VIDEO Plenković susret s Macronom

Premijera smo upitali i o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka. Vlada i MORH čekali su da ta operacija evakuacije 14 hrvatskih vojnika iz Iraka u Kuvajt završi, prije nego što su to odlučili komentirati.

- Prva ekipa koja je završila misiju (kontingent koji je bio na odlasku, op.a.) vratit će se u Hrvatsku, a ostali (novi kontingent koji je otputovao u Irak 27. prosinca) će biti na stand-by u Kuvajtu i pričekati razvoj situacije - rekao je Plenković. Podsjetimo, NATO-ova misija obuke iračkih snaga sigurnosti, u čemu je od listopada 2018. sudjelovala i Hrvatska, privremeno je suspendirana nakon američkog ubojstva iranskog generala Sulejmanija i rezolucije iračkog parlamenta o protjerivanju svih stranih vojnika iz Iraka. Suspenzija te NATO-ove misije podrazumijeva izvlačenje svih pripadnika misije iz Iraka, a Hrvati su evakuirani jučer, o čemu je prvi danas ekskluzivno izvijestio Večernji list.

Utječe li sve to na razmišljanje Vlade o mogućem povlačenju hrvatskih vojnika iz misije u Afganistanu, o čemu novoizabrani predsjednik Zoran Milanović ima stav u korist povlačenja, pitali smo premijera Plenkovića.

- Imamo više od 300 naših vojnika u različitim misijama, a kad ste odgovorna članica međunarodne zajednice i kad sudjelujete u operacijama NATO-a i UN-a onda imate koncept “in together, out together” (zajedno unutra, zajedno van - op.a.). Razmotrit ćemo razvoj situacije. Obavljamo konzultacije vezano uz situaciju u Iranu koja je izrazito kompleksna. Interes EU je da ima jedinstvenu poziciju i da dođe do deeskalacije, da zadržimo stabilnost Bliskog istoka - rekao je Plenković, koji je o toj temi razgovarao i s francuskim predsjednikom.

Plenković nije želio komentirati izjavu Zorana Milanovića da je s turskim predsjednikom Erdoganom jučer razgovarao telefonski pola sata.