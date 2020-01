Klisović: Trebalo bi vratiti bistu, Zekanović: Neće Milanović nasjesti na to

Nijedan dosadašnji predsjednik Hrvatske nije osporio Tuđmanov postav bisti zaslužnih Hrvata osim Kolinde Grabar-Kitarović, a to sada treba ispraviti. Mišljenje je to Joška Klisovića, koji je posljednjih šest mjeseci bio u izbornom stožeru novoizabranog predsjednika Zorana Milanovića. Bivši zamjenik ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić kaže kako je to njegov stav te da o tome još nije govorio s Milanovićem koji je u prvoj izjavi nakon izbora komentirao pitanje biste ne rekavši izričito što će napraviti. Dodao je samo da Pantovčak nije muzej te da je u povijesti naše države bilo četiri hrvatska predsjednika.

– Možemo ići i do kralja Tomislava – rekao je. Čitano između redova, daje se naslutiti da će Titova bista ostati gdje jest, no ako će ga savjetovati njegovi najbliži suradnici, među kojima je i Klisović, Tita bi trebalo na Pantovčak vratiti.

VIDEO Zoran Milanović o vraćanju Titove biste: Pantovčak nije muzej

– I to zbog konteksta u kojem ju je tamo postavio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, a to je kontekst jedinstva hrvatskog naroda. Jedinstvo hrvatskog naroda potvrđeno je u Domovinskom ratu kada su Hrvatsku branili jednako srčano i s ljubavlju i lijevi i desni. Vraćanje biste bilo bi zapravo vraćanje stvari u normalu, u onakvo stanje kakvo je ostavio Tuđman – rekao je Klisović. Da bi bistu trebalo vratiti, smatra i Gordan Maras, kojemu nije jasno zašto ju je Kolinda Grabar-Kitarović zapravo uklonila.

– Bista je zaslužila biti u Uredu predsjednika jer je tamo bila i prije. Tito je među najznačajnijim državnicima ovih prostora, što je i mišljenje koje je tijekom kampanje isticao sam predsjednik. On je ujedno i jedna od osoba koja je zaslužna za današnju slobodnu Europu, koja je nastala na temeljima antifašističkog pokreta – kazao je Maras.

Foto: Željko Lukunić/PIXSELL

Ako je pitati HDZ-ova Ivana Ćelića, vraćanje Titove biste na Pantovčak bio bi korak unatrag za prosperitet hrvatskog društva.

– Hrvatska je izmorena i opterećena podjelama koje svoje korijene vuku iz vremena Drugog svjetskog rata. Sada smo dio slobodne i demokratske Europske unije u kojoj treba promicati ljudsko dostojanstvo i ljudska prava. Vrijeme je da se već jednom okrenemo budućnosti, a prošlost prepustimo povjesničarima – kazao je Ćelić.

Da se bista definitivno ne bi trebala vratiti u Ured predsjednika, misli i HRAST-ov Hrvoje Zekanović koji smatra da novi predsjednik to neće učiniti.

– Neće on napraviti takav salto mortale. Bista je uklonjena trajno i bez obzira na pokušaj javnosti da se ponovno nametne stara tema, Milanović neće na to nasjesti – zaključio je Zekanović.