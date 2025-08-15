Ukrajinci odbacuju Trumpov prijedlog o teritorijalnoj razmjeni: Ne damo našu zemlju!

Nazivaju to "dronocid": nova obuka za suočavanje s onim što je danas najveća prijetnja životu ukrajinskog vojnika na bojištu – dronovima. Ovi strojevi zasićuju bojišnicu i uzrokuju najveći broj žrtava, prema podacima Ukrajine. Ako Donald Trump ne uspije nagovoriti Vladimira Putina na prekid vatre na njihovom sastanku u Aljasci u petak, tada bi ova obuka u istočnoj Ukrajini mogla biti ključna za spašavanje života na fronti, prenosi BBC.

Neprekidna priprema za borbu sugerira da skoro nitko u Ukrajini ne očekuje da će ovaj rat uskoro prestati. Obuka nije osobito sofisticirana: njihova obrana je sačmarica. Vojnici prolaze vježbe gađanja brzo pokretnih ciljeva – najprije pucajući s tla, a potom u pokretu. Ihor, njihov iskusni instruktor, kaže muškarcima da je sačmarica trenutno njihovo najučinkovitije sredstvo za obaranje drona na bliskoj udaljenosti. Ihor se bori na istočnoj fronti Ukrajine još od 2014., godine kada je Rusija ilegalno anektirala Krim i poslala trupe u regiju Donbas. Njegov pozivni znak je "Nožar". Također obučava vojnike u borbi prsa o prsa. Ihor pokušava spriječiti ruski prodor već deset godina. Iritira ga svaka sugestija da Ukrajina mora predati teritorij kao dio bilo kakve "teritorijalne razmjene".

"Ni ja ni moji suborci nismo spremni na to", kaže mi. Dodaje da bi radije nastavili borbu dok "ne oslobodimo naše teritorije".

To ne zvuči vjerojatno, s obzirom na to da su neke ukrajinske jedinice na fronti sada daleko od punog kapaciteta. Jedan vojnik rekao nam je da su obnovljeni napori za mobilizaciju više vojnika bili "katastrofa". Oni znaju da su još uvijek nadjačani i nadmoćno nadbrojeni. Ukrajinski vojnici također priznaju da su umorni i da gube teren. To je nepobitna činjenica. No ova obuka pokazuje da se ne predaju. Oleksii, jedan od vojnika koji usavršava svoje vještine sa sačmaricom, kaže da je već izgubio oca i prijatelje u ratu.

Priznaje da "rat mora prestati, jednom ili drugom". No što se tiče sugestije da Ukrajina preda više teritorija Rusiji, kaže: "To ne bi bio moj prijedlog, ne sviđa mi se ta ideja."

Ukrajinski vojnici ističu da i Rusija također trpi velike gubitke, s oko 1.000 žrtava – mrtvih ili ranjenih – svaki dan. Resursi Rusije polako se iscrpljuju. Pogledi s fronta odražavaju se i u ukrajinskim gradovima i mjestima. Civilno stanovništvo također osjeća posljedice ovog rata izravnije, osobito zbog nedavnog pojačanja ruskih raketnih i dron-napada širom zemlje. Prošli mjesec Rusija je na Ukrajinu lansirala više od 6.000 dronova. U srpnju 2024. ta brojka bila je znatno manja – nešto više od 400. Na ulicama glavnog grada Kijeva nema sumnje da žele kraj rata. "Ako ne stanemo, izgubit ćemo još više teritorija i ljudi", kaže Oleksandr. Koristi analogiju kockanja u casinu: "Što više igrate, više gubite."

Volodymyr, drugi prolaznik, pesimističan je u vezi s perspektivom razgovora između predsjednika Trumpa i Putina. Vjeruje da će Ukrajina vjerojatno morati predati više teritorija u zamjenu za prekid vatre. "Nemamo resursa", kaže. "Svi naši dečki su ili na nebu ili u bolnici." Predsjednik Zelenski već je izrazio svoje nezadovoljstvo što glas Ukrajine neće biti saslušan na Aljasci. Također je jasno dao do znanja da neće predavati ukrajinski teritorij. "To nije moja privatna imovina", rekao je ranije ovog tjedna. No neki nedavni ispitivanja javnog mnijenja sugeriraju da se više Ukrajinaca pomirilo s činjenicom da bi mogli morati žrtvovati dio zemlje radi mira. Zaključak je, međutim, da malo tko vjeruje da Rusija doista želi mir. Oleksandr Merežko, zastupnik i predsjednik Ukrajinskog odbora za vanjske poslove, smatra da je sastanak na Aljasci samo PR potez za predsjednika Putina. "Putin nema nikakvu želju za kompromisom", kaže Merežko. "Misli da pobjeđuje u ratu. Neće se povući."

Merezhko također odbacuje sugestiju predsjednika Trumpa da Ukrajina mora "nešto potpisati". "Apsolutno ne", kaže. "Ne vjerujem da se Ukrajini može nametnuti bilo kakav sporazum koji vodi ka našem uništenju." Dodaje da je moralno i pravno pogrešno žrtvovati domove ljudi radi mira. No mnogi Ukrajinci već su izgubili svoje domove i živote. Prema UN-u, više od 13.000 civila je ubijeno u zemlji, dok je 3,5 milijuna Ukrajinaca bilo prisiljeno napustiti svoje domove. Više od 500 tih raseljenih osoba sada živi u privremenom naselju, tik izvan glavnog grada. Njihovi novi domovi su metalni kontejneri, a ne od opeke i žbuke. Mnogi su stariji ljudi koji su pobjegli od borbi na istoku. Tu je i malo igralište za djecu koja vjerojatno nikada neće vidjeti gradove i sela u kojima su rođena. Njihovi stari domovi sada su na okupiranom teritoriju.

Lice 78-godišnjeg Hennadija ovlaži se suzama kada mi kaže da ne misli da će ikada ponovno vidjeti grob svoje majke. Kaže da još uvijek žali zbog onoga što je morao ostaviti. "Volio sam tamo pecati, imao sam mali komad zemlje, svoje vinove loze i orah", kaže. "A sada to više ne postoji." Nitko s kim razgovaramo ovdje ne pokazuje veliko povjerenje u razgovore između predsjednika Trumpa i Putina. "Stvarno se nadam da će nakon tih razgovora biti nešto dobro, ali nemam puno nade", kaže Valeria, 18-godišnja studentica čija je obitelj izgubila dom. No 78-godišnja Valentina je odlučnija. Njezin je suprug ubijen ruskom raketom. "Ovo je naša zemlja i naši ljudi umiru za nju", kaže. "Kako bismo je mogli predati? Nema šanse." Na Aljasci će predsjednici Trump i Putin razgovarati o budućnosti Ukrajine – bez ukrajinske reprezentacije i nad njihovim glavama. Ukrajina možda postupno gubi ovaj rat, ali još nije poražena. To otežava bilo kome da nametne mir koji ona ne može prihvatiti.