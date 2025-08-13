Naši Portali
PRAVEDAN MIR SADA

Plenković: Prekid vatre ključan je za pravedan mir, agresor ne smije biti nagrađen!

X/Screenshot
Autori: Večernji list, Eva Berišić
13.08.2025.
u 18:57

Dodao je kako Vlada Republike Hrvatske ostaje predana pružanju sveobuhvatne pomoći Ukrajini u očuvanju njezina suvereniteta i neovisnosti.

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je danas na videosastanku Koalicije voljnih, održanom uoči predstojećeg summita na Aljasci. Tom je prigodom istaknuo kako je postizanje dogovora o prekidu vatre ključan preduvjet za pokretanje ozbiljnog mirovnog procesa u kojem će, kako je naglasio, aktivno sudjelovati Ukrajina.

Plenković je ponovio važnost dosljednog poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta te naglasio potrebu pružanja sigurnosnih jamstava i kontinuirane podrške Ukrajini. U tom je kontekstu izdvojio i važnost nastavka uvođenja sankcija Rusiji “Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost.“, poručio je premijer. Dodao je kako Vlada Republike Hrvatske ostaje predana pružanju sveobuhvatne pomoći Ukrajini u očuvanju njezina suvereniteta i neovisnosti.

Ključne riječi
sankcije prekid vatre Ukrajina Plenković

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Miloradova pudlica
Miloradova pudlica
19:34 13.08.2025.

Plenkoviću, očito si izgubio rat. Što ćeš sad?

