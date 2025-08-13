Plenković: Prekid vatre ključan je za pravedan mir, agresor ne smije biti nagrađen!

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je danas na videosastanku Koalicije voljnih, održanom uoči predstojećeg summita na Aljasci. Tom je prigodom istaknuo kako je postizanje dogovora o prekidu vatre ključan preduvjet za pokretanje ozbiljnog mirovnog procesa u kojem će, kako je naglasio, aktivno sudjelovati Ukrajina.

Plenković je ponovio važnost dosljednog poštivanja međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta te naglasio potrebu pružanja sigurnosnih jamstava i kontinuirane podrške Ukrajini. U tom je kontekstu izdvojio i važnost nastavka uvođenja sankcija Rusiji “Potrebno je postizanje pravednog i održivog mira koji ne smije poniziti žrtvu i nagraditi agresora, jer agresija Rusije na Ukrajinu ima šire posljedice na europsku i svjetsku sigurnost.“, poručio je premijer. Dodao je kako Vlada Republike Hrvatske ostaje predana pružanju sveobuhvatne pomoći Ukrajini u očuvanju njezina suvereniteta i neovisnosti.