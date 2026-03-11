Milijuni senzora za mjerenje šećera povučeni nakon smrti pacijenata: 'Ne izlazim, paranoična sam'

Proizvođač medicinske opreme Abbott povukao je s tržišta milijune senzora za kontinuirano praćenje razine glukoze nakon što su se pojavile sumnje da uređaji u određenim slučajevima prikazuju netočne, preniske vrijednosti. Takva pogrešna očitanja povezana su sa sedam smrtnih slučajeva te sa stotinama ozbiljnih zdravstvenih komplikacija kod korisnika diljem svijeta. Među preminulima je i Michael Ford, osoba s dijabetesom tipa 2. Njegov sin Davonte prošlog je mjeseca podnio tužbu protiv tvrtke Abbott Laboratories, tvrdeći da je netočno očitanje glukoze s uređaja doprinijelo smrti njegova oca, izvijestio je NBC News.

Osim ove tužbe, protiv kompanije su već pokrenute najmanje tri kolektivne tužbe. Istodobno još nekoliko osoba iz različitih dijelova Sjedinjenih Američkih Država najavljuje pravne postupke zbog posljedica koje su, prema njihovim tvrdnjama, nastale zbog nepouzdanih očitanja uređaja. Samo osam dana nakon Fordove smrti Abbott je izdao hitno upozorenje potrošačima u SAD-u. Tvrtka je tada objavila da približno tri milijuna senzora modela FreeStyle Libre 3 i Libre 3 Plus može pokazivati lažno niske vrijednosti glukoze u krvi. Prema njihovim podacima, zaprimljena su izvješća o sedam smrtnih slučajeva te više od 730 ozbiljnih ozljeda povezanih s ovim problemom.

Za mnoge osobe koje boluju od dijabetesa, vijest o mogućem kvaru uređaja na koji svakodnevno računaju bila je izuzetno uznemirujuća. Angela Ivery (71) ispričala je kako je, prije nego što je dobila obavijest o opozivu iz svoje ljekarne, više puta završila na hitnoj službi jer je njezin uređaj signalizirao opasno nisku razinu šećera u krvi. Međutim, kontrolno mjerenje ubodom u prst u bolnici pokazalo je da su vrijednosti glukoze zapravo bile normalne.

Zbog tih iskustava, kaže, počela je osjećati snažnu tjeskobu i strah, pa čak i noćne more. Danas se ponovno oslanja na klasično mjerenje glukoze ubodom u prst, no tvrdi da joj je povjerenje u uređaje trajno narušeno. “Ne izlazim i ne družim se kao prije. Kad god izađem, stalno mislim da mi razina šećera pada”, rekla je.

Iz Abbott Laboratoriesa poručuju kako je uzrok problema povezan s jednim proizvodnim pogonom. Tvrtka tvrdi da je kvar u međuvremenu identificiran i uklonjen. Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) ovaj je opoziv svrstala u kategoriju Class I, što predstavlja najvišu razinu upozorenja za medicinske uređaje i znači da njihova uporaba može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica ili čak smrti.

Povučeni senzori bili su u uporabi i u nekim velikim bolnicama. Jedan endokrinolog iz regionalnog traumatskog centra na području srednjeg Atlantika rekao je za NBC News da je pacijenta otpustio iz bolnice s Abbottovim uređajem. Nakon što je provjerio serijski broj senzora, shvatio je da se nalazi među povučenim serijama. Odmah je kontaktirao pacijenta kako bi organizirao zamjenu te upozorio bolnicu da ukloni preostale senzore iz upotrebe.

Iako se sustavi za kontinuirano praćenje glukoze općenito smatraju pouzdanima, Američko dijabetičko udruženje istaknulo je u e-mailu da bi pacijenti uvijek trebali imati i alternativni način provjere razine šećera u krvi. Posebno se preporučuje dodatno mjerenje ubodom u prst u situacijama kada simptomi ne odgovaraju očitanju koje pokazuje uređaj.