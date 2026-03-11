Nevjerojatna scena na aerodromu: Carinici ostali zatečeni onime što su pronašli kod Šveđanina

Policajci u zračnoj luci u Zürichu zaustavili su muškarca koji je kod sebe imao ono što je izgledalo kao zlatne novčanice nevjerojatne vrijednosti od čak sto kvintilijuna zimbabveanskih dolara. Kvintilijun je inače broj s 30 nula. Ipak, ubrzo se pokazalo da je riječ o bezvrijednim komadima plastike. Incident se dogodio još 2025. godine u teretnom prostoru zračne luke, no Savezni ured za carinu i graničnu sigurnost (FBS) objavio ga je tek sada. Muškarac, 54-godišnji državljanin Švedske, nosio je novčanicu na kojoj je bilo navedeno da vrijedi "sto kvintilijuna dolara", uz oznaku "24-karatno zlato".

Carinici su ubrzo pronašli i kutiju na njegovo ime u kojoj se nalazilo još 2000 sličnih novčanica velikog formata, ukrašenih motivom nosoroga. Kada bi doista imale vrijednost koja je bila navedena, predstavljale bi iznos toliko velik da bi potpuno poremetio globalni financijski sustav. No analiza u Uredu za kontrolu plemenitih metala u Zürichu brzo je razotkrila istinu. Unatoč oznaci "24-karatno zlato", novčanice uopće nisu sadržavale zlato. Izrađene su od plastične podloge, ljepljive folije i tankog sloja aluminija zlatne boje.

Zbog toga su krivotvorine prekršile švicarski zakon o kontroli plemenitih metala. Javno tužiteljstvo u Zürichu naredilo je njihovo uništenje, a Šveđanin je kažnjen novčanom kaznom od nekoliko tisuća švicarskih franaka, priopćila je policija. Iz Ureda za carinu i graničnu sigurnost naglašavaju da ovo nije izoliran slučaj, posljednjih godina zabilježeno je više pokušaja unosa sličnih fiktivnih valuta.