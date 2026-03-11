Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Ubojica iz Gospića napao četiri policajca tijekom transporta!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U ZÜRICHU

Nevjerojatna scena na aerodromu: Carinici ostali zatečeni onime što su pronašli kod Šveđanina

Foto: Policija u Zürichu
Autor
Lorena Posavec
11.03.2026.
u 13:37

Kažnjen je novčanom kaznom od nekoliko tisuća švicarskih franaka

Policajci u zračnoj luci u Zürichu zaustavili su muškarca koji je kod sebe imao ono što je izgledalo kao zlatne novčanice nevjerojatne vrijednosti od čak sto kvintilijuna zimbabveanskih dolara. Kvintilijun je inače broj s 30 nula. Ipak, ubrzo se pokazalo da je riječ o bezvrijednim komadima plastike. Incident se dogodio još 2025. godine u teretnom prostoru zračne luke, no Savezni ured za carinu i graničnu sigurnost (FBS) objavio ga je tek sada. Muškarac, 54-godišnji državljanin Švedske, nosio je novčanicu na kojoj je bilo navedeno da vrijedi "sto kvintilijuna dolara", uz oznaku "24-karatno zlato".

Carinici su ubrzo pronašli i kutiju na njegovo ime u kojoj se nalazilo još 2000 sličnih novčanica velikog formata, ukrašenih motivom nosoroga. Kada bi doista imale vrijednost koja je bila navedena, predstavljale bi iznos toliko velik da bi potpuno poremetio globalni financijski sustav. No analiza u Uredu za kontrolu plemenitih metala u Zürichu brzo je razotkrila istinu. Unatoč oznaci "24-karatno zlato", novčanice uopće nisu sadržavale zlato. Izrađene su od plastične podloge, ljepljive folije i tankog sloja aluminija zlatne boje.

Zbog toga su krivotvorine prekršile švicarski zakon o kontroli plemenitih metala. Javno tužiteljstvo u Zürichu naredilo je njihovo uništenje, a Šveđanin je kažnjen novčanom kaznom od nekoliko tisuća švicarskih franaka, priopćila je policija. Iz Ureda za carinu i graničnu sigurnost naglašavaju da ovo nije izoliran slučaj, posljednjih godina zabilježeno je više pokušaja unosa sličnih fiktivnih valuta.

Voda, smeće i velika oštećenja. Pogledajte u koliko jadnom stanju je Spaladium Arena
Ključne riječi
krivotvorina Švicarska Kazna novčanica

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!