Napokon na slobodi: Ukrajinac proveo više od 4000 dana u zatočeništvu

Ukrajina i Rusija izvršile su još jednu razmjenu zarobljenika, objavio je u četvrtak predsjednik Volodimir Zelenskij, a jedan od razmijenjenih Ukrajinaca u zatočeništvu je proveo više od 4000 dana. "Nova razmjena, 84 osobe", napisao je Zelenskij u četvrtak na svojem Telegram kanalu. Uključeni su i vojnici i civili, rekao je ukrajinski čelnik. Zelenskij je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na pomoći u organizaciji razmjene.

Ukrajinski stožer za pitanja ratnih zarobljenika rekao je da je ovo 67. razmjena od početka rata. Dogodila se dan prije nego što bi se američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin trebali sastati u američkoj saveznoj državi Aljasci. Kijev je rekao da su vraćena 33 ukrajinska vojnika i 51 civil. Razmjena se dogodila na granici s Bjelorusijom.

Neki od zarobljenika bili su zatočeni u separatističkim regijama istočne Ukrajine pod kontrolom Moskve između 2014. i 2022., uključujući tri žene iz područja Donjecka i Luganska. Kijev je rekao da je jedan muškarac bio u zatočeništvu više od 4000 dana od 2014. godine. Rusija je potvrdila primopredaju. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o povratku 84 ruska ratna zarobljenika. Međutim, navelo je da je predano 84 ukrajinska vojnika, a nije spomenulo nijednog civila. Ukrajina se bori protiv ruske invazije gotovo tri i pol godine.