U nekim krugovima ih već nazivaju 'Zagrepčankama', stručnjak kaže da je riječ o izrazito opasnom i nezaustavljivom oružju

Fotografije hipersoničnih projektila postavljenih na srpske borbene zrakoplove MiG-29 koje su se nedavno pojavile u javnosti izazvale su veliku pozornost u sigurnosnim krugovima. Vojni analitičari upozoravaju da bi uvođenje takvih sustava moglo značajno promijeniti vojnu ravnotežu u regiji.

Vojni stručnjak Marinko Ogorec za Dnevnik.hr ističe da je riječ o iznimno naprednom naoružanju. Hipersonični projektili, koji lete brzinama većim od pet puta brzine zvuka, predstavljaju ozbiljan izazov za postojeće sustave protuzračne obrane jer ih je zbog velike brzine i manevriranja teško presresti. Prema njegovim riječima, činjenica da se takvo oružje može integrirati na zrakoplove poput MiG-a 29 ne bi trebala biti iznenađenje. Moderni borbeni zrakoplovi prvenstveno su platforme za nošenje različitih vrsta naoružanja.

"MiG-29 jest suvremeni borbeni zrakoplov i ne treba nekakvih velikih preinaka da bi se takvi projektili na njega mogli objesiti. Uostalom, i ovi Kinžali, koje su Rusi formirali kao hipersonične raketne sustave, podvješeni su na MiG-ove 31 koji su znatno stariji", ističe Ogorec. Ovi projektili pripadaju kategoriji kvazi-balističkih sustava. Za razliku od klasičnih balističkih raketa, čija je putanja unaprijed određena, ovakvi projektili mogu manevrirati u završnoj fazi leta. Upravo ta sposobnost manevriranja, u kombinaciji s velikom brzinom, čini ih posebno opasnima i preciznima. Nabava ovakvog naoružanja ukazuje i na moguću promjenu vojne doktrine susjedne države. Dok se ranije govorilo o aktivnoj obrani, posjedovanje hipersoničnih raketa, koje su u nekim krugovima već prozvane "Zagrebčankama", sugerira prelazak na doktrinu odvraćanja udarom.

Spavate li mirno, @AndrejPlenkovic i @ivananusic12? Kako napreduje suradnja sa strateškim partnerima u izgradnji najjače sile od Njemačke do Grčke?



Na slici je srpski MiG-29 opremljen kineskim nadzvučnim raketama zrak-zemlja CM-400AKG dometa oko 400 km. Navodno su već dobile…

"Činjenica da im taj sustav neće trebati za loviti divlje patke, to je apsolutno jasno. Takav sustav je izrazito ofenzivna komponenta. Naše čelništvo se mora zapitati što će to Srbiji, zašto im to treba i što s time namjeravaju napraviti te na taj način koncipirati vlastitu doktrinu i vojnu strategiju", upozorava. Prema njegovim riječima, pilotima nije potrebno puno vremena da ovladaju korištenjem takvog sustava, što znači da bi se ovakvo naoružanje relativno brzo moglo uvesti u operativnu uporabu.

Govoreći o mogućem odgovoru Hrvatske, Ogorec smatra da država mora ubrzati ulaganja u obrambene sposobnosti, posebno u integrirane sustave protuzračne obrane. "Mi već debelo kasnimo po tom pitanju. Hrvatska bi trebala povećati oružane snage, povećati ofenzivne komponente i sve ono što je bitno za snage koje su namijenjene odvraćanju sigurnosne ugroze. Kad se vaš susjed tako intenzivno naoružava, to bi trebao biti signal za uzbunu. Treba odgovoriti istom ili sličnom mjerom", kaže.

Srbija u međuvremenu očekuje isporuku francuskih borbenih zrakoplova Rafale. Ogorec smatra da bi hipersonične rakete koje se sada testiraju na MiG-ovima u budućnosti mogle biti integrirane i na te modernije lovce. Analitičari upozoravaju da bi takav razvoj događaja mogao dodatno potaknuti utrku u naoružanju u regiji, zbog čega države jugoistočne Europe sve više razmišljaju o jačanju vlastitih obrambenih sustava.