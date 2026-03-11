Naši Portali
SRBIJA KUPUJE KINESKE PROJEKTILE

U nekim krugovima ih već nazivaju 'Zagrepčankama', stručnjak kaže da je riječ o izrazito opasnom i nezaustavljivom oružju

OSINT HR/X
VL
Autor
Šimun Ilić
11.03.2026.
u 13:50

Nabava ovakvog naoružanja ukazuje i na moguću promjenu vojne doktrine susjedne države. Dok se ranije govorilo o aktivnoj obrani, posjedovanje hipersoničnih raketa, koje su u nekim krugovima već prozvane "Zagrebčankama", sugerira prelazak na doktrinu odvraćanja udarom.

Fotografije hipersoničnih projektila postavljenih na srpske borbene zrakoplove MiG-29 koje su se nedavno pojavile u javnosti izazvale su veliku pozornost u sigurnosnim krugovima. Vojni analitičari upozoravaju da bi uvođenje takvih sustava moglo značajno promijeniti vojnu ravnotežu u regiji.

Vojni stručnjak Marinko Ogorec za Dnevnik.hr ističe da je riječ o iznimno naprednom naoružanju. Hipersonični projektili, koji lete brzinama većim od pet puta brzine zvuka, predstavljaju ozbiljan izazov za postojeće sustave protuzračne obrane jer ih je zbog velike brzine i manevriranja teško presresti. Prema njegovim riječima, činjenica da se takvo oružje može integrirati na zrakoplove poput MiG-a 29 ne bi trebala biti iznenađenje. Moderni borbeni zrakoplovi prvenstveno su platforme za nošenje različitih vrsta naoružanja.

"MiG-29 jest suvremeni borbeni zrakoplov i ne treba nekakvih velikih preinaka da bi se takvi projektili na njega mogli objesiti. Uostalom, i ovi Kinžali, koje su Rusi formirali kao hipersonične raketne sustave, podvješeni su na MiG-ove 31 koji su znatno stariji", ističe Ogorec. Ovi projektili pripadaju kategoriji kvazi-balističkih sustava. Za razliku od klasičnih balističkih raketa, čija je putanja unaprijed određena, ovakvi projektili mogu manevrirati u završnoj fazi leta. Upravo ta sposobnost manevriranja, u kombinaciji s velikom brzinom, čini ih posebno opasnima i preciznima. Nabava ovakvog naoružanja ukazuje i na moguću promjenu vojne doktrine susjedne države. Dok se ranije govorilo o aktivnoj obrani, posjedovanje hipersoničnih raketa, koje su u nekim krugovima već prozvane "Zagrebčankama", sugerira prelazak na doktrinu odvraćanja udarom.

"Činjenica da im taj sustav neće trebati za loviti divlje patke, to je apsolutno jasno. Takav sustav je izrazito ofenzivna komponenta. Naše čelništvo se mora zapitati što će to Srbiji, zašto im to treba i što s time namjeravaju napraviti te na taj način koncipirati vlastitu doktrinu i vojnu strategiju", upozorava. Prema njegovim riječima, pilotima nije potrebno puno vremena da ovladaju korištenjem takvog sustava, što znači da bi se ovakvo naoružanje relativno brzo moglo uvesti u operativnu uporabu.

Govoreći o mogućem odgovoru Hrvatske, Ogorec smatra da država mora ubrzati ulaganja u obrambene sposobnosti, posebno u integrirane sustave protuzračne obrane. "Mi već debelo kasnimo po tom pitanju. Hrvatska bi trebala povećati oružane snage, povećati ofenzivne komponente i sve ono što je bitno za snage koje su namijenjene odvraćanju sigurnosne ugroze. Kad se vaš susjed tako intenzivno naoružava, to bi trebao biti signal za uzbunu. Treba odgovoriti istom ili sličnom mjerom", kaže.

Srbija u međuvremenu očekuje isporuku francuskih borbenih zrakoplova Rafale. Ogorec smatra da bi hipersonične rakete koje se sada testiraju na MiG-ovima u budućnosti mogle biti integrirane i na te modernije lovce. Analitičari upozoravaju da bi takav razvoj događaja mogao dodatno potaknuti utrku u naoružanju u regiji, zbog čega države jugoistočne Europe sve više razmišljaju o jačanju vlastitih obrambenih sustava.

KA
kaktuscrveni
14:18 11.03.2026.

Sa svim naoružanjem JNA koje su platili Hrvati i koje im je darovao zločinac Račan. srbi su dobili po nosu kada su Hrvati bili razoružani. Kako bi tek bilo danas kad su Hrvati vojna sila i članica NATO-a.

CL
Cin_laoo
14:25 11.03.2026.

Da,da ovaj Kaktuscrveni sad laaje na zvizde.....Dok smo sustavno unistavali industriju i tvornice.Oni su sačuvali i unaprijedili svoje oruzje i rakete...Još po svjetu zarade preko mijardu Eura.Dok nasi bekavci pišu gluposti po portalima...Jer ne zivi se od stare slave....Cak BIH zaradi 250 mijuna Eura prodajući oruzje po svjetu..Nasi se samo znaju rugati to ne pije vodu...Trideset god sve smo zapustili.

Avatar Platipus99
Platipus99
14:21 11.03.2026.

Robotraktori su sljedeći.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Želite prijaviti greške?

