Bjelorusija uoči najvažnijih izbora: Narod traži promjene, a Lukašenko se svađa s Moskvom

Na prošlim izborima Lukašenko dobio 85 posto glasova

Aleksandar Lukašenko predsjednik je Bjelorusije još od 1994., a trenutačno mu istječe peti mandat koji je osvojio na izborima 2015., i to s 84 posto glasova. Već više od 20 godina međunarodni promatrači izbore u zemlji ne opisuju kao "demokratske", ali Lukašenka to nikada nije pokolebalo. Spretnim je igrama balansiranja između Zapada i Rusije (uz ipak znatno veće oslanjanje na Moskvu) stvorio relativno učinkovit režim kojim je svojim građanima uspio osigurati ekonomski rast (koji se dobrano smanjio).

S druge strane, autoritarnim je manevrima uništavao oporbene glasove. Šef je države koja je od svih zemalja nasljednika SSSR-a uzela najviše od bivšeg režima, uključujući ime za obavještajnu zajednicu: KGB. U Bjelorusiji je još na snazi smrtna kazna. Lukašenko je prije nekoliko dana rekao da je "stojećki prebolio koronavirus bez simptoma", i to nakon što je govorio da su strahovi zbog virusa "psihoza" te se COVID-19 najbolje liječi votkom.