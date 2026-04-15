Što planira Peter Magyar? Ovo je 10 ključnih pitanja i odgovora

U Mađarskoj je euforija nakon izbornog poraza Viktora Orbana golema. Zemlja se nakon kraja komunističke diktature 1989./90. nalazi pred svojom drugom promjenom sustava. Izborni pobjednik Peter Magyar kaže da sada radi na tome da se „Orbanov sustav sruši“ i da se Mađarska ponovno učini „normalnom, poštovanom zemljom“ u Europi. Kako Magyar to namjerava ostvariti? Što je s njegovim ugledom da se u nekim točkama jedva razlikuje od Fidesza? Deutsche Welle odgovara na najvažnija pitanja. Magyar se sam opisuje kao konzervativan i desno orijentiran političar.

Gdje se politički nalazi Peter Magyar? Odbacuje svrstavanje pod pojam liberalno-konzervativan, ali se distancira i od pojma „patriot" kako ga koristi Viktor Orban. On je proeuropski orijentiran i zalaže se i protiv prevelikog utjecaja EU-a na nacionalnu politiku ali i protiv Orbanova „suverenizma“. Njegov stil govora često je vrlo polemičan, često snažno zaoštrava. Ipak, daleko je od Orbanova populizma.

Kako Magyar želi iskoristiti svoju dvotrećinsku većinu? Magyar obećava ponovno uspostaviti kontrolu moći i mehanizme ravnoteže, te Mađarsku ponovno učiniti demokratskom pravnom državom. Izborni pobjednik želi donijeti novi ustav – sadašnji mađarski ustav dijelom je konglomerat propagandnih članaka i odredbi za očuvanje moći Orbanova sustava. U novom ustavu trebali bi biti utvrđeni mehanizmi ograničenja vlasti, primjerice poput onog da premijer u Mađarskoj može obnašati najviše dva mandata.

Magyar želi reformirati izborni zakon krojen prema Orbanovoj stranci Fidesz, poništiti ekstremnu centralizaciju države i ponovno uspostaviti autonomiju sveučilišta. Pravosuđe bi trebalo postati neovisnije, iako ne postoji konkretan plan za reformu ovog segmenta. Također se želi odreći određenih ovlasti kao šef vlade, primjerice nadzora nad tajnim službama, koji bi ponovno trebao biti u nadležnosti ministarstva unutarnjih poslova.

Kako se Magyar želi boriti protiv raširene korupcije? Magyarova vlada osnovat će agenciju za borbu protiv korupcije i agenciju za povrat imovine. Potonja bi trebala istraživati sve javne natječaje u vrijednosti većoj od preračunatih 25 milijuna eura. Mađarska će se također pridružiti europskom javnom tužiteljstvu. Glavno državno odvjetništvo trebalo bi raditi neovisnije. Općenito, Magyar obećava odlučnu borbu protiv korupcije i rasvjetljavanje korupcijskih slučajeva iz proteklih 16 godina, kada je Orban bio premijer.

Kakav će odnos Magyarova vlada imati prema EU-u? Magyar vidi Mađarsku u potpunosti ukorijenjenu u Europi i obećava da će zemlja ponovno biti pouzdan partner EU-a i NATO-a. No također kaže da će „biti rasprava o nacionalnim interesima“. Mađarska se u Bruxellesu, kako kaže, „neće stalno boriti“, nego će biti „konstruktivan partner“. Magyar također planira pristupanje Mađarske zoni eura. Datum za to još nije definiran.

Za što se Peter Magyar zalaže po pitanju migracija? Strogu antimigracijsku politiku Orbana nova vlada Magyarove stranke Tisza želi nastaviti, a isto tako želi zadržati ogradu na južnoj granici. Međutim, Magyar zagovara sveeuropsko rješenje i obećava da se to pitanje neće koristiti za propagandu protiv EU-a ili za unutarnjopolitičke svrhe. Konkretni prijedlozi o migracijskoj politici EU-a zasad ne postoje. Magyar također obećava zaustaviti zapošljavanje radne snage iz država izvan EU-a u Mađarskoj – što bi zbog nedostatka radne snage u zemlji moglo postati upitno.

Kakav je odnos Petera Magyara prema Ukrajini? Zbog izrazito antiukrajinske propagande Orbana i optužbi da je Tisza ukrajinski projekt, Magyar se prema Ukrajini pozicionira oprezno. Zalaže se za normalizaciju odnosa sa susjednom državom, ali ne podržava ubrzanu integraciju Ukrajine u EU. Sudjelovanje Mađarske u kreditnom paketu za Ukrajinu od 90 milijardi odbija, kao i Orban, ali osuđuje Orbanov veto na taj paket, nakon što je Mađarska u prosincu 2025. već postigla „deal" oko nesudjelovanja u tom projektu.

Izričitu izjavu o povlačenju Orbanova veta Magyar zasad nije dao. Protivi se mirovnim rješenjima za Ukrajinu bez njezina pristanka. Suverenitet i međunarodno priznate granice Ukrajine su nepovredive a također se, po njemu, mora jasno imenovati tko je u ratu agresor, a tko žrtva.

Kakav je odnos Petera Magyara prema Rusiji? Magyar Orbanovu vladu naziva „marionetom Kremlja“. Tijekom izborne kampanje među biračima Tisze često se čuo slogan „Rusi van!“. Protiv ruskog utjecaja u Mađarskoj Magyar želi odlučno djelovati. Mađarska prema njegovim riječima ubuduće želi snažno diverzificirati opskrbu energijom, ali se ne želi potpuno odvojiti od ruskih energenata.

Ugovore s Rusijom, uključujući i neobjavljeni ugovor o proširenju nuklearne elektrane Paks, Magyar želi ispitati i po potrebi izmijeniti. Kada bi ga ruski diktator Vladimir Putin nazvao, rekao je Magyar, pozvao bi ga da okonča rat protiv Ukrajine. Nakon završetka rata Europa bi mogla ponovno normalizirati odnose s Moskvom.

Kakav je odnos Petera Magyara prema SAD-u pod Trumpom? U SAD-u Magyar vidi važnog partnera s kojim treba „njegovati dobre i bliske odnose“. Zbog jasne potpore Donalda Trumpa Orbanu u mađarskoj izbornoj kampanji odnos Magyara prema američkom predsjedniku zasad će vjerojatno ostati suzdržan. Magyar kaže da zasad ne vidi razlog da sam inicira telefonski razgovor s Trumpom. No poziva ga da u listopadu u Budimpešti sudjeluje na obilježavanju 70. obljetnice revolucije iz 1956.

Kakav značaj ima Srednja Europa za Magyara? Unutar EU-a Magyar teži snažnoj suradnji sa srednjoeuropskim državama Poljskom, Češkom, Slovačkom i Austrijom. Smatra poželjnim proširenje tzv. Višegradske skupine na Sloveniju, Hrvatsku i Rumunjsku. Srednja Europa mora biti snažan stup unutar EU-a, kaže. Posebno mu je važan dobar odnos s Poljskom. Tamo će otputovati na svoje prvo inozemno putovanje.

Što će se dogoditi s Orbanovim „VIP izbjeglicama"? Pod Orbanom je više srednjoeuropskih i jugoistočnoeuropskih političara dobilo azil u Mađarskoj, među njima makedonski bivši premijer Nikola Gruevski i bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro. Njih će Mađarska izručiti njihovim matičnim državama ako već nisu napustili zemlju, najavio je Magyar.