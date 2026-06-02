Bivši vatreni za VL: Dalić nije pokazao sve karte Englezima, postoji puno pozitivnih stvari

Poraz Hrvatske protiv Belgije na Rujevici (0:2) u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo prokomentirali smo s bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem koji je tijekom svoje igračke karijere skupio 29 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, Marijem Tokićem.



- Rezultat na kraju nije sjajan, ali ima puno pozitivnih stvari - započeo je Tokić.