Bivši vatreni za VL: Dalić nije pokazao sve karte Englezima, postoji puno pozitivnih stvari

Poraz Hrvatske protiv Belgije na Rujevici (0:2) u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo prokomentirali smo s bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem koji je tijekom svoje igračke karijere skupio 29 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, Marijem Tokićem.
- Rezultat na kraju nije sjajan, ali ima puno pozitivnih stvari - započeo je Tokić.
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Ma da idemo ga plačati još više što nije znao, malo tko od vas ne kaže plaću dalića koja je najviša od svih trenera na svijetu.