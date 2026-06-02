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MARIO TOKIĆ

Bivši vatreni za VL: Dalić nije pokazao sve karte Englezima, postoji puno pozitivnih stvari

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Igor Soban/PIXSELL
Autor
Edi Džindo
02.06.2026.
u 21:45

Bivši reprezentativac s 29 nastupa u dresu Hrvatske za Večernji list je komentirao poraz vatrenih protiv Belgije te poručio da nema razloga za brigu

Poraz Hrvatske protiv Belgije na Rujevici (0:2) u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo prokomentirali smo s bivšim hrvatskim nogometnim reprezentativcem koji je tijekom svoje igračke karijere skupio 29 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, Marijem Tokićem.

- Rezultat na kraju nije sjajan, ali ima puno pozitivnih stvari - započeo je Tokić.

Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Mario Tokić

Komentara 1

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Avatar Matija22
Matija22
22:36 02.06.2026.

Ma da idemo ga plačati još više što nije znao, malo tko od vas ne kaže plaću dalića koja je najviša od svih trenera na svijetu.

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