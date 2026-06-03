Nova eskalacija na Bliskom istoku: Rakete pogodile Kuvajt, SAD odgovorio udarima kod Hormuza

Neprijateljstva u Zaljevu ponovno su se rasplamsala u srijedu kad je u iranskom raketnom napadu oštećena kuvajtska zračna luka, dok američka vojska izvodi napade u blizini Hormuškog tjesnaca, a diplomacija između Washingtona i Teherana ne pokazuje značajan napredak. Letovi na međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt obustavljeni su i preusmjereni na druga mjesta do daljnjega, izvijestila je državna novinska agencija, pozivajući se na zrakoplovne vlasti, nakon iranskog napada dronom i raketom na zgradu T1. U napadu je bilo ozlijeđenih, a teško su oštećeni neki objekte zračne luke, dodaje se.

I bahreinska vojska presrela je tri rakete i nekoliko dronova, navodi se u priopćenju. Središnje zapovjedništvo SAD-a priopćilo je da je američka vojska oborila iranske dronove koji su ciljali civilne brodove u regionalnim vodama i američke snage u Kuvajtu te izvela napade na otok Kešm u blizini Hormuškog tjesnaca nakon pokušaja napada Irana. Iranski državni mediji izvijestili su da je elitni Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) napao sjedište američke Pete flote u Bahreinu, kao i zračnu bazu i helikoptere u još nepoznatoj zemlji regije.

#Kuwait has announced that its air defense systems are actively responding to incoming missile and drone threats. Authorities stated that any explosion sounds heard across the country are the result of aerial interceptions and not impacts on the ground. pic.twitter.com/f0EA84c7wP — Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 2, 2026

Poslali su rakete i dronove kao odgovor na američki napad na komunikacijski toranj južno od Kešma, kako ga je nazvao IRGC. Prošli tjedan Iran i Sjedinjene Države izjavili su da su postigli okvirni početni sporazum o zaustavljanju rata, ali još nisu potpisali sporazum."Razgovori između nas vode se kontinuirano, uključujući prije četiri dana, prije tri dana, prije dva dana, prije jednog dana i danas“, rekao je američki predsjednik Donald Trump u objavi na društvenim mrežama.

Trump je rekao da mu je prioritet spriječiti Iran u nabavci nuklearnog oružja. Iran poriče da razvija nuklearnu bombu i tvrdi da je njegov atomski program u mirnodopske svrhe. Teheran nastoji osigurati pristup milijardama dolara prihoda od nafte, izuzeća od ograničenja izvoza sirove nafte, ukidanje američke blokade svojih luka te zadržati utjecaj nad tjesnacem kroz koji je prije rata prolazila petina svjetskog prometa nafte i ukapljenog prirodnog plina. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je u utorak zastupnicima da će SAD pristati na ublažavanje sankcija samo ako Iran pristane odustati od svoje nuklearne aktivnosti.

Rat je izazvao i najnoviji krug sukoba između Izraela i libanonske militantne skupine Hezbolah, pri čemu Izrael provodi svoj najdublji upad u Libanon u 25 godina. U utorak je Izrael nastavio s napadima na niz gradova na jugu, rekli su libanonski sigurnosni izvori, unatoč djelomičnom prekidu vatre koji je posredovao SAD, a koji je objavljen u ponedjeljak. Taj potez nije uspio umiriti mnoge Libanonce, od kojih je 1,2 milijuna raseljeno, a izraelski dron iznad Bejruta provocirao je u utorak stanovnike. „Svaki put kad se vratimo svojim domovima, stiže upozorenje da ćemo ponovno biti raseljeni“, rekla je Faten Al Hehim, koja je u ponedjeljak pobjegla u kamp za raseljene iz svog doma u južnom predgrađu Bejruta, samo dva tjedna nakon povratka.

Dječja agencija UNICEF upozorila je na sve veću humanitarnu krizu jer rastuće cijene prijevoza i poremećaji u lancu opskrbe ometaju pomoć koja spašava živote zemljama sve od Gaze do Nigerije.