VIDEO Magyar najavio prve radikalne poteze: 'Došao je kraj propagandnoj mašineriji'

Mađarska ulazi u novo političko razdoblje nakon uvjerljive izborne pobjede Pétera Magyara, koji je već u prvim javnim nastupima najavio radikalne poteze, osobito u području medija. U središtu njegovih poruka nalazi se oštar obračun s nasljeđem dugogodišnje vlasti Viktora Orbána, čiju je dominaciju nad medijskim prostorom označio jednim od ključnih problema demokracije u zemlji.

Hungary's new Prime Minister-elect Peter Magyar said his government would suspend state media broadcasts until they adhered to 'objective and impartial reporting', as he slammed the public media of being a mouthpiece of outgoing prime minister Viktor Orban https://t.co/ecZEDrkY7D pic.twitter.com/jTx9k6LkWW — Reuters (@Reuters) April 15, 2026

Tijekom gostovanja na državnoj televiziji M1, ali i radiju Kossuth, Magyar je jasno dao do znanja kako planira brzo reagirati nakon stupanja na dužnost. Državne medije pritom je opisao kao 'tvornicu laži', te poručio da će odmah obustaviti servis lažnih vijesti. Ujedno je naglasio kako 'svaki Mađar zaslužuje javni medij koji prenosi istinu'.

Podsjetimo, tijekom 16 godina vlasti, Orbán je postupno uspostavio kontrolu nad oko 80 posto mađarskih medija, što je bio jedan od ključnih razloga zbog kojih su institucije Europske unije pokretale postupke zbog narušavanja demokratskih standarda. Kao posljedica takvog sustava, velik dio građana, osobito u ruralnim područjima, bio je izložen isključivo sadržaju oblikovanom prema vladajućoj stranci Fidesz.

Sam Magyar uoči izbora nije komunicirao s državnim medijima, koje je izbjegavao sve do izborne pobjede. 'Nakon godinu i pol vratio sam se u “javni” televizijski studio', napisao je na platformi X, dodavši: 'Upravo smo svjedočili posljednjim danima jedne propagandne mašinerije.'

After a year and a half, I am back in the "public" television studio. We have just witnessed the last days of a propaganda machine.

After the formation of the TISZA government, we will suspend the news services of the “public” media until its public service character is restored. pic.twitter.com/KW6UQsKzJP — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 15, 2026

U sklopu najavljenih reformi, Magyar smatra da bi državni mediji privremeno trebali obustaviti informativni program dok se ne osiguraju 'uvjeti za objektivno i nepristrano izvještavanje'. Također je predložio formiranje posebnog tijela sastavljenog od predstavnika svih parlamentarnih stranaka i drugih relevantnih aktera, koje bi nadziralo rad javnih medija i osiguralo prisutnost oporbenih političara u programima koji bi dosezali standarde usporedive s BBC-om.

Njegova stranka Tisza osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu, što otvara prostor za duboke institucionalne promjene, uključujući i izmjene ustava. Cilj tih reformi, kako najavljuje, jest razgradnja mehanizama kojima je bivši premijer imao snažan utjecaj na pravosuđe i državne tvrtke.

U tom kontekstu, Magyar je pozvao i na ostavke najviših dužnosnika, među njima i predsjednika Tamása Sulyoka. Nakon sastanka u predsjedničkoj palači, objavio je njihovu zajedničku fotografiju uz oštru poruku: '@DrTamasSulyok nedostojan je predstavljati jedinstvo mađarske nacije. Nije sposoban biti čuvar zakonitosti. Nije prikladan kao moralni autoritet ni kao uzor. Nakon formiranja nove vlade, Tamás Sulyok mora odmah napustiti dužnost.'

I have arrived at the Sándor Palace to meet the President of Hungary.@DrTamasSulyok is unworthy of representing the unity of the Hungarian nation. He is unfit to serve as the guardian of legality. He is not fit to serve as a moral authority or a role model.



Posjet je imao i neformalnu dimenziju. Na videozapisu objavljenom na Facebooku vidi se kako Orbán na balkonu čita dokumente, dok ga novoizabrani premijer ironično komentira, podižući ruke i opisujući prizor kao 'čisti filmski trenutak'.

Snimka je dodatno stilizirana pjesmom What I've Done benda Linkin Park, u duhu popularnih internetskih memova. 'Život je najveći redatelj', zaključio je Magyar u objavi. 'Dok je predsjednik pokazivao ured koji će uskoro napustiti, u susjednoj prostoriji primijetio sam odlazećeg premijera.'