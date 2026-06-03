Amerikanci primijetili zabrinjavajući trend kod Trumpa: 'Ovo se prečesto ponavlja'

Američki predsjednik Donald Trump već sedmi dan zaredom nije imao nijedan javni nastup, što je ponovno otvorilo rasprave o njegovu zdravstvenom stanju uoči 80. rođendana koji će proslaviti 14. lipnja. Rastuća zabrinutost pojavila se na društvenim mrežama nakon što je američki novinar Aaron Rupar upozorio da se Trump u javnosti nije pojavio još od sastanka svoje administracije 27. svibnja. Od tada je predsjednik viđen tek u unaprijed snimljenom televizijskom intervjuu, dok nije održao nijedan javni događaj niti konferenciju za medije. Dodatna nagađanja izazvao je i njegov posjet vojnoj bolnici Walter Reed National Military Medical Center, gdje je, prema dostupnim informacijama, proveo nekoliko sati dan prije posljednjeg javnog nastupa. Bio je to već treći takav posjet u posljednjih godinu dana.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile brojne teorije o mogućim zdravstvenim problemima predsjednika. Neki korisnici tvrde da administracija ne otkriva cjelovite informacije o njegovu zdravstvenom stanju, dok drugi smatraju da je riječ o uobičajenom rasporedu predsjedničkih aktivnosti. Kako piše Mirror, pojedini liječnici izrazili su sumnju u službeno objavljene rezultate Trumpovih zdravstvenih pregleda. Posebno su se osvrnuli na izvješće koje je Bijela kuća objavila nakon posljednjeg sistematskog pregleda, u kojem se navodi da predsjednik ima "izvrsno zdravlje" te da su njegove srčane, plućne i neurološke funkcije u vrlo dobrom stanju.

Trump je prošlog tjedna izjavio da je tijekom redovitog liječničkog pregleda "sve bilo savršeno", naglašavajući da nije bilo nikakvih zdravstvenih problema. Njegov osobni liječnik, kapetan američke ratne mornarice Sean Barbabella, također je poručio da predsjednik ostaje u izvrsnoj fizičkoj formi. Ipak, dio stručnjaka smatra da službeni izvještaj ostavlja otvorena pitanja. Vaskularni kirurg William Shutze izjavio je za američke medije da rezultati djeluju "gotovo predobro da bi bili istiniti" za osobu Trumpove dobi. Slično je reagirao i CNN-ov medicinski analitičar Jonathan Reiner, koji je postavio pitanje zašto je predsjednik ponovno bio podvrgnut CT snimanju srca samo nekoliko mjeseci nakon prethodnog pregleda.

Trump je trenutačno najstarija osoba koja je preuzela dužnost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Unatoč tome, Bijela kuća redovito ističe da je potpuno sposoban obavljati predsjedničke dužnosti. Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle nedavno je poručio kako je Trump "energičan, iznimno aktivan i svakodnevno usmjeren na rješavanje problema te ispunjavanje svojih obećanja biračima". Podsjetimo, prošle godine predsjedniku je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, stanje koje je relativno često kod starijih osoba i povezano je s otežanim povratom krvi iz nogu prema srcu. Bijela kuća ranije je pojašnjavala da su modrice koje se povremeno vide na njegovim rukama posljedica svakodnevnog uzimanja aspirina te čestog rukovanja s građanima.