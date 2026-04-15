VIDEO Snimka koja eksplodirala na mrežama: Magyar snimio Orbana na balkonu, mahao mu pa postavio pitanje

Lider stranke Tisza Péter Magyar, koji je na nedjeljnim izborima ostvario uvjerljivu pobjedu nad Fideszom, u srijedu je stigao u predsjedničku palaču u Budimpešti na razgovor s predsjednikom Tamásom Sulyokom o formiranju nove vlade. Tijekom obilaska palače, koji je sniman kamerom, Magyar je primijetio odlazećeg premijera Viktora Orbána na balkonu u susjedstvu. Orbán je, prema snimci, sjedio i čitao, a prizor je izazvao reakciju budućeg premijera.

"Apsolutno filmski" (Absolute cinema), komentirao je Magyar. Uz video objavljen na društvenim mrežama dodatno je opisao situaciju. Napisao je: "Život je najveći redatelj. Dok mi je predsjednik republike upravo pokazivao svoj ured, iz kojeg će uskoro otići, primijetio sam odlazećeg premijera na susjednoj terasi. Što mislite, što čita Viktor Orbán? a) svoj oproštajni govor b) Nemzeti Sport c) današnju izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa?"

Sastanak u predsjedničkoj palači dio je procesa formiranja nove vlade nakon izbora, na kojima je Tisza osvojila uvjerljivu većinu i preuzela političko vodstvo u zemlji. Video je u nekoliko sati skupio više stotina tisuća lajkova i više od 5 milijuna pregleda. "Čita program Tisze" jedan je od komentara.