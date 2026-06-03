Bruno Šimleša otkrio kako je završio u Remetincu: 'Uzeli su mi mobitel na ulazu'

Domaći sociolog, pisac i televizijski voditelj Bruno Šimleša zbunio je svoje pratitelje najnovijom objavom na društvenim mrežama. Naime, redoviti suradnik HRT-ove emisije "Kod nas doma" na Facebooku je otkrio da je završio u zagrebačkom Remetincu, a u komentarima su se krenula nizati reakcije. Međutim, Šimleša je odmah objasnio situaciju.

- Jučer sam završio u Remetincu No prije nego što krenete s raznim teorijama, samo sam držao predavanje za zatvorenike u organizacijii Knjižnica grada Zagreba! Svakako drugačije iskustvo, ali nije mi prvi put i drago mi je da su pozitivne reakcije. Nemam fotke jer su uzeli mobitel na ulazu pa morate koristiti maštu, ali svakako pozitivno iskustvo - napisao je televizijski voditelj.

A povod za Šimlešin dolazak u najpoznatiji domaći zatvor bilo je predstavljanje njegove putopisne knjige "U srcu divljine" u kojoj opisuje jedno od najzahtjevnijih putovanja svojeg života. Podsjetimo, hodajući 135 dana od Meksika do Kanade po mitskoj stazi Pacific Crest Trail, Bruno nije samo prešao 4482 kilometra, on je pobjegao od komfora kako bi se susreo s divljinom, ali i samim sobom, a svoja iskustva ispričao je i za Večernji list.

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- Godine 2022. odlučio sam prehodati veliki trail prije svog 50. rođendana. Kao odu divljini i životu te sa željom da testiram sve svoje granice, i fizičke i psihičke, a bome i duhovne. I onda sam godinu poslije odlučio da će to biti PCT jer nudi očuvanu divljinu i većinom si jako daleko od civilizacije, ima predivne otvorene poglede i izvrsnu zajednicu ljudi – trail anđela koji nam pomažu. I onda sam samo tražio dobro vrijeme; 2024. pratio sam mamu u njezinoj borbi s rakom i naravno da nisam ni pomišljao na odlazak u SAD, ali kada je ona stala na noge, prošla se godina činila dobrim izborom - kazao nam je domaći sociolog.