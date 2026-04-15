Eskalirao sastanak, Péter Magyar iz predsjedničke palače izjurio bijesan: 'Ostavka, odmah'

Nakon uvjerljive pobjede na nedjeljnim parlamentarnim izborima, Péter Magyar započeo je proces formiranja nove mađarske vlade, čime je okončana dugogodišnja dominacija stranke Fidesz i njezina lidera Viktora Orbána. U tom kontekstu Magyar je jutros stigao u palaču Sándor u Budimpešti na službeni sastanak s mađarskim predsjednikom Tamásom Sulyokom. Riječ je o dijelu standardnih konzultacija koje predsjednik Republike provodi s čelnicima parlamentarnih stranaka prije nego što formalno povjeri mandat za sastavljanje vlade. Međutim, prema svemu sudeći, sastanak nije protekao u očekivano konstruktivnom tonu.

Iako službeni izvori zasad ne iznose detalje razgovora, njegova objava na Facebooku upućuje na napetosti između dviju strana. Indikativno je da je odmah nakon sastanka Magyar na društvenim mrežama objavio fotografiju iz predsjedničke palače uz izrazito oštru poruku. „Stigao sam u palaču Sándor kod predsjednika Republike. Tamás Sulyok nije dostojan predstavljati jedinstvo mađarskog naroda. Nije sposoban biti čuvar zakonitosti. Nije prikladan biti moralna mjera i uzor. Tamás Sulyok mora odmah napustiti svoju dužnost nakon formiranja nove vlade“, stoji u objavi.

Također, Magyar je gostovao jutros i na radiju, gdje je rekao kako će njegova vlada obustaviti emitiranje državnih medija u sadašnjem obliku, donijeti novi zakon o medijima i osigurati slobodu medija nakon što njegov kabinet preuzme vlast. "Svaki Mađar zaslužuje javni medij koji emitira istinu", rekao je Magyar za državni radio Kossuth na kojemu je odlazeći premijer Viktor Orban bio tjedni gost posljednjih 16 godina, dok su oporbeni političari rijetko bili pozivani.

"Trebat će nam nešto vremena da donesemo novi zakon o medijima, novo medijsko tijelo i uspostavimo profesionalne uvjete za državne medije kako bi oni zapravo radili ono što trebaju", dodao je Magyar, prenosi Reuters. Njegova stranka Tisza (Poštovanje i sloboda) ostvarila je uvjerljivu pobjedu na nedjeljnim izborima, čime je okončana Orbanova 16-godišnja vladavina.

Kritičari kažu da su javni mediji služili kao glasnogovornici Orbanove vlade i optužili su odlazećeg premijera da je predvodio potkopavanje neovisnih medija dok su saveznici njegove stranke Fidesz preuzimali kontrolu nad privatnim medijima. Orban je te optužbe porekao. Orbanov uvjerljivi poraz dao je Magyaru snažnu većinu u mađarskom parlamentu sa 199 mjesta, otvarajući vrata reformi sustava za koji kritičari u Europskoj uniji tvrde da podriva demokratske norme.

Magyar je rekao da je posljednji put gostovao u javnim medijima prije više od godinu i pol, 26. rujna 2024., te da je za njegov povratak bilo potrebno više od 3,3 milijuna glasova ljudi i mandat bez presedana u povijesti moderne mađarske demokracije, prenosi mađarska novinska agencija MTI. "Dan, dva od promjene režima", i otkako je "državna stranka pretrpjela neviđeni poraz, neki ljudi pokušavaju se pretvarati da se ništa nije dogodilo, čak i u ovoj zgradi – čelnici i urednici, te pokušavaju funkcionirati kao slobodni mediji", dodao je Magyar.

Večernji u Budimpešti, Krasnec: 'Ovo je prilika za resetiranje odnosa s Hrvatskom' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Magyar je rekao da to nije želja za osvetom ni osobna osveta, već da mađarski narod, birači Fidesza i birači Tisze, odnosno svi Mađari zaslužuju javni medij "koji emitira stvarnost". Magyar je rekao da je Mađarska postala "najsiromašnija i najkorumpiranija zemlja Europske unije". Dodao je da je Mađarskoj još uvijek blokirano 22 milijarde eura, a da su ostale članice primile sredstva iz Unije. "Donijet ćemo taj novac kući", obećao je Magyar, dodajući da je već razgovarao o uvjetima s predsjednicom Europske komisije Ursule von der Leyen.

On je rekao da je Orbanova vlada "dovela Mađarsku do bankrota". Za javni informativni kanal M1 kandidat za premijera Tisze rekao je da premijer Viktor Orban nije mogao ili nije želio dobiti sredstva Europske unije. Dodao je da postoje strogi rokovi za povlačenje europskih sredstava te da će se do kraja kolovoza odlučiti hoće li zemlja moći povući 4 bilijuna forinti iz fonda za obnovu. Magyar je rekao da će učiniti sve kako bi pristupili fondovima EU.

Pogledajte kako Magyarovi birači reagiraju na spomen Hrvatske: 'Brate...' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dodao je da je Orbanova vlada imala četiri godine da učini isto, ali "nije ništa učinila, samo je stavila veto, borila se i lagala, umjesto da donese kući sredstva EU". Magyar je rekao i da je prioritet usvojiti mjere protiv korupcije, pridružiti se Uredu europskog javnog tužitelja te osnovati Nacionalni ured za povrat i zaštitu imovine, kao i zasebno tijelo za nadzor cijelog javnog sektora, prenosi mađarska novinska agencija. Magyar je rekao da će se provesti i revizija imovine koja će obuhvatiti sve bivše zastupnike parlamenta i članove njihovih obitelji.

Magyar je obećao da će njegova vlada na međunarodnom planu prihvatiti samo uvjete koji služe mađarskom narodu, dodajući da će oni istinski predstavljati interese Mađarske u Bruxellesu, Strasbourgu, Moskvi i Washingtonu. Magyar je rekao i da predstoji razgovor s vodstvom naftne tvrtke MOL, jer će osiguranje stabilnosti opskrbe gorivom biti prioritet u nadolazećim tjednima. Početkom ožujka Orban je uveo ograničenje cijena goriva jer su rastuće cijene nafte, potaknute ratom u Iranu, dovele do rasta globalnih cijena dizela i benzina.

Njegova vlada također je zabranila izvoz sirove nafte, dizela i benzina te je rekla da će osloboditi državne rezerve goriva. Podaci Mađarskog udruženja za skladištenje ugljikovodika pokazali su da su mađarske strateške rezerve nafte i naftnih derivata pale na 44 dana neto uvoza do kraja ožujka, a države članice Europske unije moraju održavati neto uvoz od 90 dana. "Najvažnije je da se sigurnost opskrbe mora osigurati u sljedećih nekoliko tjedana pod odlazećom vladom, a zatim u prvim danima nove vlade", dodao je. MOL je u odgovoru na pitanja Reutersa poslana e-poštom u utorak rekao da je njegova opskrba sirovom naftom neprekinuta jer nafta dolazi Jadranskim naftovodom.