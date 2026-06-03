Otvorene nominacije za izbor najboljih ruralnih fotografija – RuralFoto 2026

RuralFoto je izbor najboljih ruralnih fotografija - koji promiče vrijednosti sela i važnost domaće proizvodnje u suvremenom društvu – i to kroz objektiv fotografa. Ovaj natječaj već četvrtu godinu za redom organizira Agroklub uz potporu Društva agrarnih novinara Hrvatske.

Pozivamo sve zaljubljenike u fotografiju – profesionalce i amatere – da svojim radovima ispričaju priče o životu na selu, tradiciji i ljudima koji čine srž ruralnih zajednica. Tražimo prizore koje bilježe stvarnost – od polja i farmi do običaja, sezonskih radova i skrivenih detalja koji često ostaju nezamijećeni. Fotografije je moguće nominirati u četiri kategorije, a one su proizvodnja hrane, selo, životinje i priroda.

Tko se može prijaviti?

Sudionici izbora moraju biti punoljetni, registrirani korisnici portala Agroklub. Fotografiju uz kratak opis i hastag kategorije potrebno je postaviti na KLUB, društvenu mrežu Agrokluba od 1. lipnja do 31. kolovoza 2026. godine. Svaki sudionik može nominirati jednu fotografiju po kategoriji, a sudjelovati mogu korisnici iz Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine.

Pravila izbora RuralFoto 2026

Po završetku nominacija stručni žiri sastavljen od profesionalnih fotografa, agrarnih novinara, kustosa i komunikacijskih stručnjaka - bira deset najboljih fotografija u svakoj od kategorija, nakon čega sami sudionici izbora glasuju za pobjedničke radove. Autori fotografija tako sami izabiru najbolje od najboljih.

Što osvajaju pobjednici?

Najbolje fotografije bit će nagrađene i predstavljene javnosti kroz izložbu i digitalne kanale. Proglašenje pobjedničkih fotografija, dodjela nagrada i izložba najboljih fotografija održat će se 16. rujna 2026. u Osijeku, na svečanom otvorenju Svjetskog kongresa agrarnih novinara.

Nagradni fond je 2000 EUR. Pobjednici kategorija osvajaju novčanu nagradu u iznosu od 500 EUR, a fotografija s najvećim brojem lajkova na KLUB-u osvaja i nagradu publike - GoPro 13 kameru, koju poklanja Hrvatska zajednica županija.

"Ne propustite priliku da vaš rad postane dio ove inspirativne priče, koja promiče vrijednosti sela i važnost domaće proizvodnje u suvremenom društvu. Nominirajte svoje fotografije i pokažite kako vi vidite ruralnu Hrvatsku" kazala je Leticija Hrenković, predsjednica stručnog žirija RuralFoto izbora iz Društva agrarnih novinara Hrvatske.

Brojke govore o tome koliko je ovaj nagradni natječaj zaživio u ruralnim prostorima šire regije. Na RuralFoto 2025. pristiglo je 1.386 fotografija od 512 autora iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.