FOTO Najseksi novinarka pokazala figuru samo 22 dana nakon poroda, reakcije su podijeljene

Jedna korisnica u komentarima je napisala: "Najodvratniji i najzavidniji komentari dolaze od žena." Upravo je ovaj komentar potaknuo raspravu o pritisku i očekivanjima kojima su žene izložene nakon poroda, posebno one iz javnog života.
Podsjetimo, Leotta i njemački vratar Loris Karius prije tri tjedna su na društvenim mrežama objavili da su dobili svoje drugo dijete, sina kojem su nadjenuli prekrasno ime Leonardo. Dječak je na svijet stigao osmog svibnja, a ponosni roditelji nisu skrivali emocije, dijeleći svoju intimu i neizmjernu sreću s vjernom publikom koja ih prati na svakom koraku.
Diletta i Loris u vezi su od 2022. godine, a njihova je romansa gotovo odmah postala jedna od glavnih tema medija. U kolovozu 2023. godine na svijet je stigla njihova prva kći Aria, koja je unijela potpuno novu dimenziju u njihove živote, a sada je obitelj postala bogata za četvrtog člana.