FOTO Najseksi novinarka pokazala figuru samo 22 dana nakon poroda, reakcije su podijeljene

Svjetski popularna talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta nedavno je rodila svoje drugo dijete, a sada je ponovno privukla pozornost javnosti.
Svjetski popularna talijanska sportska novinarka i voditeljica Diletta Leotta nedavno je rodila svoje drugo dijete, a sada je ponovno privukla pozornost javnosti.
Foto: Instagram
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Naime, samo 22 dana nakon poroda na Instagramu je objavila fotografiju u crnom bikiniju koji ističe njezinu vitku figuru, što je mnogo iznenadilo.
Naime, samo 22 dana nakon poroda na Instagramu je objavila fotografiju u crnom bikiniju koji ističe njezinu vitku figuru, što je mnogo iznenadilo.
Foto: Instagram
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Objava je izazvala podijeljene reakcije, od kojih je većina hvalila njezin izgled i brz oporavak, no bilo je i onih koji su izrazili čuđenje i ostavili kritike.
Objava je izazvala podijeljene reakcije, od kojih je većina hvalila njezin izgled i brz oporavak, no bilo je i onih koji su izrazili čuđenje i ostavili kritike.
Foto: Instagram
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Jedna korisnica u komentarima je napisala: "Najodvratniji i najzavidniji komentari dolaze od žena." Upravo je ovaj komentar potaknuo raspravu o pritisku i očekivanjima kojima su žene izložene nakon poroda, posebno one iz javnog života.
Jedna korisnica u komentarima je napisala: "Najodvratniji i najzavidniji komentari dolaze od žena." Upravo je ovaj komentar potaknuo raspravu o pritisku i očekivanjima kojima su žene izložene nakon poroda, posebno one iz javnog života.
Foto: Instagram
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Dok su mnoge istaknule kako se od žena očekuje da se što prije vrate u formu, ostale su naglasile da se sva tijela razlikuju i prolaze korz oporavak na drugi način.
Dok su mnoge istaknule kako se od žena očekuje da se što prije vrate u formu, ostale su naglasile da se sva tijela razlikuju i prolaze korz oporavak na drugi način.
Foto: Instagram
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Podsjetimo, Leotta i njemački vratar Loris Karius prije tri tjedna su na društvenim mrežama objavili da su dobili svoje drugo dijete, sina kojem su nadjenuli prekrasno ime Leonardo. Dječak je na svijet stigao osmog svibnja, a ponosni roditelji nisu skrivali emocije, dijeleći svoju intimu i neizmjernu sreću s vjernom publikom koja ih prati na svakom koraku.
Podsjetimo, Leotta i njemački vratar Loris Karius prije tri tjedna su na društvenim mrežama objavili da su dobili svoje drugo dijete, sina kojem su nadjenuli prekrasno ime Leonardo. Dječak je na svijet stigao osmog svibnja, a ponosni roditelji nisu skrivali emocije, dijeleći svoju intimu i neizmjernu sreću s vjernom publikom koja ih prati na svakom koraku.
Foto: Instagram
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Diletta i Loris u vezi su od 2022. godine, a njihova je romansa gotovo odmah postala jedna od glavnih tema medija. U kolovozu 2023. godine na svijet je stigla njihova prva kći Aria, koja je unijela potpuno novu dimenziju u njihove živote, a sada je obitelj postala bogata za četvrtog člana. 
Diletta i Loris u vezi su od 2022. godine, a njihova je romansa gotovo odmah postala jedna od glavnih tema medija. U kolovozu 2023. godine na svijet je stigla njihova prva kći Aria, koja je unijela potpuno novu dimenziju u njihove živote, a sada je obitelj postala bogata za četvrtog člana. 
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: instagram.com/dilettaleotta
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Foto: instagram.com/dilettaleotta
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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