Knjižara u Mađarskoj dočekala svojih pet minuta: Orbanu servirali 'slatku osvetu'

Jedna mađarska knjižara, koja je ranijih godina bila na udaru zbog kontroverznog zakona povezanog s LGBTQ+ temama tijekom vlasti Viktora Orbana, odlučila je na originalan način obilježiti političke promjene u zemlji. Nakon izbora održanih 12. travnja, na kojima je pobjedu odnijela oporbena stranka Tisza predvođena Peterom Magyarom, knjižara je poduzela simboličan potez, sve knjige koje se odnose na Viktora Orbana premjestila je u odjel povijesti.

Ovim gestom jasno su dali do znanja kako gledaju na njegovu dugogodišnju vladavinu. Upravo ta knjižara godinama je bila česta meta vlasti i regulatornih tijela. Posebno se ističe slučaj iz 2023. godine, kada je knjižarski lanac kažnjen s približno 31.500 eura. Razlog kazne bila je dječja knjiga koja se nalazila na polici s literaturom za mlade. Vlasti su kao problem navele ilustracije koje, prema njihovom tumačenju, prikazuju i promoviraju homoseksualnost.

Tada je iz vladinog ureda poručeno kako su sporne knjige nepravilno kategorizirane jer su bile dostupne djeci, i to bez posebnog pakiranja, iako sadrže takve teme. Slučaj je završio na sudu, gdje je knjižara na kraju odnijela pobjedu i to zbog naizgled nevažne, ali presudne jezične pogreške u zakonu.

Naime, u relevantnoj odredbi stajalo je da se proizvodi namijenjeni djeci koji prikazuju homoseksualnost „smiju prodavati samo u zatvorenoj ambalaži, odvojeno od ostalih proizvoda“. Međutim, izostanak zareza prije riječi „samo“ promijenio je značenje rečenice. Sud je zaključio da zakon ne nalaže istovremeno i odvajanje i pakiranje, već da je pakiranje obvezno samo ako su proizvodi odvojeni od ostalih. Nakon sudskog poraza, vlasti su promptno izmijenile zakon i dodale sporni zarez, čime su uklonile pravnu nedorečenost koja ih je stajala slučaja.