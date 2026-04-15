Proeuropske stranke ipak uspijevaju zaustaviti one koji kotač povijesti žele vratiti unatrag

Izborna pobjeda Pétera Magyara i njegove Tisze naišla je izvan Mađarske na oduševljenje kakvo izbori u nekoj europskoj zemlji obično ne izazivaju. Svim europskim vladama, osim rijetkih iznimaka, lakne kada u nekoj državi ekstremna desnica ne uspije pobijediti (ekstremna ljevica ionako nigdje nema šanse dobiti izbore, osim možda u Francuskoj) pa se onda iskazuje zadovoljstvo, ali ovakvi izljevi emocija, kao što je izjava na mađarskom Donalda Tuska "Rusi, idite kući", obično se ne bilježi.



Mađarsko-poljsko prijateljstvo ima duboke korijene, dublje i od revolucije 1848., a gotovo jednako traje i njihov zajednički otpor Rusima, odnosno Sovjetskom Savezu. Čudna politika koju je Orbán vodio ne tek od početka rata u Ukrajini okrenula je Mađarsku prema Moskvi, ali velika većina Mađara očito nije zaboravila – ili smetnula s uma – što su Rusi u povijesti značili Mađarima: 1849. ugušili su revoluciju koja bi možda i uspjela da se Rusko Carstvo nije umiješalo, a nakon Drugog svjetskog rata uveli su komunizam koji je izazvao novu revoluciju 1956. (u kojoj je i nastao spomenuti uzvik evociran u najnovijim zbivanjima) i više od četiri desetljeća neslobode i ekonomskog zaostajanja.