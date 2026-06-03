Kratko, ali žestoko: Rusi reagirali na napad na Sankt Petersburg

Ruski odgovor na udare Oružanih snaga Ukrajine bit će, i već jest, sustavne prirode, naveo je Dmitrij Peskov, glasnogovornik predsjednika Vladimira Putina. Ukrajinci su, podsjetimo, rano jutros bespilotnim letjelicama napali naftni terminal u Sankt Petersburgu, što je izazvalo snažne eksplozije i velike požare. Taj se napad dogodio nakon što je Rusija izvela masovni raketni i dronski udar na Kijev, Dnipro i druge ukrajinske gradove.

Naftni terminal u Sankt Peterburgu nakon napada ukrajinskih dronova Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Želim vas podsjetiti na priopćenje Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije, u kojem se navodi da će naši odgovori biti sustavne prirode. Oni, zapravo, već imaju sustavni karakter", rekao je Peskov odgovarajući na pitanje na koji način Rusija planira odgovoriti na napad, prenosi TASS.

Čelnici Sankt Petersburga kazali su kako je u napadima na infrastrukturne objekte ozlijeđeno nekoliko osoba. "Napadnuti su bespilotnim letjelicama ukrajinskih nacista. Nekoliko objekata je oštećeno. Nekoliko osoba je ozlijeđeno. Nema izvješća o poginulima“, navodi se u priopćenju koje prenosi TASS.

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Napad u Sankt Peterburgu dogodio se uoči početka Međunarodnog gospodarskog foruma, godišnje konferencije poslovnih lidera i državnih dužnosnika čiji je domaćin ruski predsjednik Vladimir Putin. Događaj se često naziva "ruskim Davosom", a okuplja predstavnike iz različitih zemalja i teritorija.

Na napad se osvrnuo i ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski te istaknuo kako je postignut dobar rezultat. "Tijekom protekle noći pogođeni su važni objekti na ruskom teritoriju. Među njima je bio i naftni terminal. Udaljenost od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije, koji služi ratnim potrebama, iznosi oko 1100 kilometara. Također su pogođeni isključivo vojni ciljevi u bazi Kronstadt."