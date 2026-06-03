MORH otkrio koja je poznata Hrvatica na obuci: Svjetska prvakinja stavila vojničku odoru i prisegnula domovini

Svečana prisega drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju održana je danas u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju. Domovini je prisegnulo ukupno 900 ročnika u vojarni „123. brigade HV“ u Požegi, vojarni „General-bojnik Andrija Matijaš – Pauk“ u Kninu te na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ kod Slunja.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Ivan Anušić prisustvovao je svečanoj prisezi ročnika u Slunju te im tom prigodom čestitao na prisezi hrvatskoj domovini. „Želim vam puno uspjeha, puno zdravlja i sreće. Hvala vam na odluci da prisegnete hrvatskoj državi i da služite svojoj domovini tijekom dva mjeseca vojne obuke”, poručio je ministar Anušić. Istaknuo je i važnu ulogu roditelja u odgoju mladih naraštaja te naglasio kako se nada da će dio ročnika nakon vojnog osposobljavanja možda odabrati i profesionalnu karijeru u Oružanim snagama Republike Hrvatske. „Zahvaljujem i vašim roditeljima koji su vas odgojili i prenijeli vam osjećaj domoljublja”, istaknuo je ministar. Na kraju je ročnicima poručio: „Nemojte zaboraviti da nosite odoru pobjedničke Hrvatske vojske.“

Načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid, koji je bio na svečanoj prisezi u Kninu, poručio je ročnicima: “Kroz prisegu obvezujete se na vjernost svojoj domovini. Vojna profesija nije laka. Kroz temeljno vojno osposobljavanje steći ćete iskustvo koje će vam dati jednu novu dimenziju vrijednosti. Vojna profesija povezuje se s visokom razinom stege, ali ne stege kao prisile, već stege koja vas drži uspravnima kada je najteže, stege koja vam ne da odustati kada naiđete na prve zapreke. Izazove kroz proces obuke koja je pred vama prihvatite kao priliku da postanete snažniji, odlučniji i s više vjere u sebe.”

Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin čestitao je ročnicima na položenoj prisezi te istaknuo kako su svojim odabirom pokazali hrabrost, odgovornost i domoljublje. Naglasio je da će tijekom temeljnog vojnog osposobljavanja steći vojnička znanja i vještine, ali i usvojiti vrijednosti zajedništva, discipline i služenja domovini. „Hrvatska kopnena vojska u vama vidi novu snagu. Mi ne tražimo samo vojnike, mi tražimo lidere, profesionalce i ljude na koje se domovina može osloniti u svakom trenutku“, poručio je general-bojnik Beretin.

Ročnik Karlo Pejić istaknuo je kako je tijekom dosadašnje obuke stekao nova znanja iz prve pomoći, orijentacije u prirodi, rukovanja osobnim naoružanjem i besposadnim sustavima te izrazio zadovoljstvo dosadašnjim tijekom osposobljavanja. „Pun sam ponosa i jako sam sretan. Najviše me zanimaju taktika i rad na terenu, a budućim ročnicima poručujem da se ne boje. Najvažnije je ostati smiren, slušati instruktore i učiti, jer ovdje rade stručni ljudi koji nam prenose vrijedna znanja i iskustva“, rekao je ročnik Pejić.

Ročnik Antonio Matanović istaknuo je kako je nakon polaganja prisege iznimno ponosan što je postao dio Hrvatske vojske te izrazio nadu da će nakon završetka osposobljavanja nastaviti svoj put u sustavu obrane. „Osjećaj nakon prisege je fenomenalan, ponosan sam i zadovoljan. Drago mi je što sam postao dio Hrvatske vojske i nadam se da ću u budućnosti ostati u sustavu. Tijekom dosadašnje obuke prošli smo osnove prve pomoći, upoznali se s naoružanjem i temeljnim vojničkim vještinama, a posebno se veselim taktičkoj obuci i boravku na terenu. Budućim ročnicima poručujem da se ne boje jer ovo nije ništa strašno. U ova dva mjeseca steći će nova znanja, iskustva i prijateljstva“, rekao je ročnik Matanović.

07.02.2026., Zagreb - Medjunarodni turnir u hrvanju, UWW Grand Prix Ranking Series Zagreb Open 2026. u Areni Zagreb.Cetvrtfinale do 72kg, zene, Veronika Vilk, Hrvatska - Diksha Malik, Indija. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Obuka drugog naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju provodi se od 18. svibnja do 18. srpnja 2026. godine. Na obuci se nalazi 400 ročnika u Požegi, 300 ročnika u Kninu te 200 ročnika u Slunju. Od ukupno 900 ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju 53 su žene. Dragovoljno se za temeljno vojno osposobljavanje prijavilo 274 ročnika i ročnica. Na obuci je i vrhunska sportašica, hrvačica Veronika Vilk, buduća ugovorna pričuvnica. Inače, Vilk je osvajačica prvoga europskog i svjetskog odličja, kao i prvoga zlata za Hrvatsku u ženskome hrvanju te prvoga hrvatskog svjetskog zlata uopće. Prva je hrvatska svjetska i europska hrvačka prvakinja. S obzirom na to da je temeljna vojna obuka počela u ožujku, do kraja godine obuku će pohađati još dva naraštaja ročnika.