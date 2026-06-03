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PROJEKT OD 850 MILIJUNA EURA

VIDEO Ovo će biti najmodernija bolnica u Hrvatskoj: Zavirite u unutrašnjost budućeg osječkog KBC-a

KBC Osijek
Foto: Osječko-baranjska županija
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Autor
Karolina Lubina
03.06.2026.
u 13:05

Novi KBC Osijek je strateški projekt Vlade RH i mega projekt koji će dodatno povezati grad i županiju, kaže osječki gradonačelnik Radić

Detalji gradnje novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku, odnosno projekta teškog čak 850 milijuna eura, obilježili su proslavu Dana osječko-baranjske županije. Županija je, naime, objavila kako će novi KBC izgledati iznutra. Riječ je o impresivnom objektu koji će se prostirati na 215 tisuća metara četvornih te će biti jedan od najvećih bolničkih centara u ovom dijelu Europe. 

Na svečanoj sjednici Županijske skupštine, održanoj jučer u Gospodarskom centru OBŽ, uz županicu Natašu Tramišak, nazočili su predsjednik Vlade RH Andrej Plenković, potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić, ministrica zdravstva Irena Hrstić, ministar rada Alen Ružić, gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i brojni drugi uzvanici.

Ovo će biti najmodernija bolnica u Hrvatskoj: Zavirite u unutrašnjost budućeg osječkog KBC-a

Županica Tramišak naglasila je kako je Klinički bolnički centar u Osijeku najveći i povijesno najvažniji projekt za zdravstvenu skrb građana Slavonije, Baranje i Srijema, vrijedan 850 milijuna eura. - Ovaj projekt će obilježiti naše generacije, a dugoročno će osigurati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i pružanje zdravstvenih usluga ne samo u Osijeku i županiji, nego u cijeloj regiji. Vrijeme je da se paviljonska bolnica zamijeni najsuvremenijom bolnicom - rekla je županica. Dodala je kako je kroz projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“ u posljednjih deset godina plasirano pet milijardi eura u pet slavonskih županija, a Osječko-baranjska županija je privukla milijardu i 550 milijuna eura za brojne projekte u svim sektorima, od infrastrukture do obrazovanja i zdravstva.

Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković u svojoj je čestitci istaknuo kontinuirani trud i inicijative županije: - Ovaj dan ostat će zapamćen jer smo dogovorili višegodišnje financiranje i izgradnju novog KBC-a Osijek, projekta koji će sigurno obilježiti stoljeće i našu generaciju. Trendovi u Slavoniji su se promijenili, broj zaposlenih raste, a mladi se vraćaju u svoje domove - kazao je Plenković. 

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić dodao je kako Osijek, kao administrativno, kulturno, medicinsko i sveučilišno središte županije, bilježi rekordnu zaposlenost i niz infrastrukturnih projekata: - Bez jakog Osijeka nema jake županije i obrnuto. U protekle tri godine u gradu imamo 1.010 više useljenih nego iseljenih stanovnika, a u vrtiće i osnovne škole upisano je 52 djece povratnika. Novi KBC Osijek je strateški projekt Vlade RH i mega projekt koji će dodatno povezati grad i županiju - rekao je Radić. 

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić podsjetio je na stanje prije više od deset godina kada su vladali visoka nezaposlenost i odljev stanovništva: - Danas Osječko-baranjska županija bilježi rekordnu zaposlenost i mjesto je povratka stanovnika. Projekti koje smo uveli kroz zadnjih deset godina pokazali su da smo na pravom putu. Očekujemo početak izgradnje najvećeg projekta ikada na istoku Hrvatske, KBC-a Osijek, koji će obilježiti budućnost Slavonije i pokriti prostor istočno od Zagreba do granica Hrvatske - kazao je Anušić koji je spomenuo i veliki projekt povratka vojske u Belom Manastiru, gdje će boraviti između 500 i 700 vojnika i vojnikinja. 

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KBC Osijek
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Ključne riječi
bolnica Osijek KBC osijek

Komentara 2

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RA
RafaelZDS
13:20 03.06.2026.

Čestitke Medikolu na akviziciji novog i povoljnog poslovnog prostora za budući MR. Ovim putem predlažem kako bi država uštedjela novce da KNC Osijek kupi MR i neka ju prepusti na upravljanje Medikolu koji će onda nama naplaćivati usluge, to se zove privatno domoljubno partnerstvo i svatko tko je protiv ove ideje taj je protiv Hrvatske, taj je student koji ruši Vučića iz stranke Možemo, taj nikada nije htio Hrvatsku!

Avatar Antifaṧist
Antifaṧist
13:09 03.06.2026.

Kad na vrbi rodi grožđe!

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