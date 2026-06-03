Užas kod Križevaca: Kobila udarila veterinarskog djelatnika, preminuo na licu mjesta

Na području Križevaca u utorak, 3. lipnja, dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubio 48-godišnji veterinarski djelatnik, potvrđeno je iz policije. Tragedija se dogodila tijekom redovnog obavljanja posla u staji, gdje je veterinar radio na obradi kopita kobile. U jednom trenutku životinja ga je iznenada snažno udarila stražnjom nogom u predjelu prsnog koša.

Medicinski tim odmah je izašao na teren i pružio mu pomoć, no unatoč brzoj intervenciji, ozljede su bile preteške te je muškarac preminuo na mjestu događaja. “Medicinski tim pružio je muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, no ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo”, navodi se u priopćenju policije.

Tijelo preminulog veterinara prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Bjelovar, gdje će se po nalogu Županijskog državnog odvjetništva obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policijski službenici proveli su očevid na mjestu događaja te se i dalje utvrđuju sve okolnosti tragedije, o čemu će policija podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.