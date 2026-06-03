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TRAGEDIJA TIJEKOM RADA

Užas kod Križevaca: Kobila udarila veterinarskog djelatnika, preminuo na licu mjesta

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Večernji.hr
VL
Autor
Mateja Papić
03.06.2026.
u 09:46

Nesretni 48-godišnjak obavljao je redovnu obradu kopita u staji kada ga je životinja iznenada snažno udarila u prsa. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći, muškarcu nije bilo spasa

Na području Križevaca u utorak, 3. lipnja, dogodila se teška nesreća u kojoj je život izgubio 48-godišnji veterinarski djelatnik, potvrđeno je iz policije. Tragedija se dogodila tijekom redovnog obavljanja posla u staji, gdje je veterinar radio na obradi kopita kobile. U jednom trenutku životinja ga je iznenada snažno udarila stražnjom nogom u predjelu prsnog koša.

Medicinski tim odmah je izašao na teren i pružio mu pomoć, no unatoč brzoj intervenciji, ozljede su bile preteške te je muškarac preminuo na mjestu događaja. “Medicinski tim pružio je muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, no ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo”, navodi se u priopćenju policije.

Tijelo preminulog veterinara prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Bjelovar, gdje će se po nalogu Županijskog državnog odvjetništva obaviti obdukcija kako bi se utvrdio točan uzrok smrti. Policijski službenici proveli su očevid na mjestu događaja te se i dalje utvrđuju sve okolnosti tragedije, o čemu će policija podnijeti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

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Ključne riječi
nesreća veterinar Križevci kobila

Komentara 4

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DA
dallas1974
09:55 03.06.2026.

Sućut obitelji.

PV
prcko.vita
10:10 03.06.2026.

Ima lektor, ali izgleda iz Leskovac, pa malo kleca s gramatiku. Da pogodim, ministar poljoprivrede neće dati ostavku zato što veterinari rade u izrazito lošim uvjetima, evo vidimo, opasno po život. Nema on pojma da on uopće ima ikakve odgovornosti, niti zna kako se takve stvari rade na siguran način, eventualno će pitat umjetnu pa će nam onda objašnjavati na konferenciji za žutu štampu. Ta krava će pretpostavljam izjaviti da se ne osjeća krivom, jel tako ministre Mario. U svakom slučaju tragedija.

LE
Levanto
10:09 03.06.2026.

I eto. Jeli sudbina? Završiti fakultet iz ljubavi za životinje i životinja ga ubije. Obitelji sućut.

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