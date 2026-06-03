Bunt u Velikoj Britaniji: 'Dosta je diskriminacije protiv nas, i životi bijelaca moraju vrijediti'

Velika Britanija opet vrije, a lideri tamošnje desnice pozivaju policiju da prestane "diskriminirati bijelce", nakon sudske presude u slučaju ubojstva koje je potreslo državu. U ponedjeljak je, naime, Vickrum Digwa, 23-godišnji pripadnik indijskog naroda Sikha, osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva 18-godišnjeg britansko-poljskog studenta Henryja Nowaka u prosincu prošle godine. Slučaj je otvorio pitanja o postupanju policije, o integraciji Sikha u britansko društvo te općenito teška pitanja o odnosu domicilne većine i migrantskih zajednica u cijeloj Britaniji. S druge strane, dio javnosti optužuje desnicu da pokušava iskoristiti ovaj slučaj za političke poene.