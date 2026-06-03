Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 113
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UHITILI UMIRUĆEG MLADIĆA UMJESTO NAPADAČA

Bunt u Velikoj Britaniji: 'Dosta je diskriminacije protiv nas, i životi bijelaca moraju vrijediti'

Autor
Dino Brumec
03.06.2026.
u 14:03

Vickrum Digwa, 23-godišnji pripadnik indijskog naroda Sikha, osuđen je na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva 18-godišnjeg britansko-poljskog studenta Henryja Nowaka

Velika Britanija opet vrije, a lideri tamošnje desnice pozivaju policiju da prestane "diskriminirati bijelce", nakon sudske presude u slučaju ubojstva koje je potreslo državu. U ponedjeljak je, naime, Vickrum Digwa, 23-godišnji pripadnik indijskog naroda Sikha, osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva 18-godišnjeg britansko-poljskog studenta Henryja Nowaka u prosincu prošle godine. Slučaj je otvorio pitanja o postupanju policije, o integraciji Sikha u britansko društvo te općenito teška pitanja o odnosu domicilne većine i migrantskih zajednica u cijeloj Britaniji. S druge strane, dio javnosti optužuje desnicu da pokušava iskoristiti ovaj slučaj za političke poene.

Ključne riječi
Velika Britanija Starmer Rasizam

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!