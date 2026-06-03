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JE LI NOVAC BIO MOTIV?

Strava i užas u Austriji: Pronađeno tijelo žene zabetonirano u zidu kuće

Njemačka policija
Foto: Reuters/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Snježna Herek
03.06.2026.
u 12:36

U tijeku je intenzivna potraga za odgovornom osobom ili osobama

Jezivo otkriće u Münchendorfu (okrug Mödling) u austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji. Prošli četvrtak u zidu kuće pronađeno je raspadnuto tijelo starije žene, izvještavaju u srijedu austrijski mediji. Misteriozni slučaj, koji je u javnost dopro tek danas, podigao je donjoaustrijsku i bečku policiju na noge. Bečki istražitelji trenutno istražuju neka od najvažnijih pitanja. Kada je žena, tada stara 90 godina, bila zabetonirana u zid kuće - i tko je počinitelj ? U tijeku je intenzivna potraga za odgovornom osobom ili osobama.

lupko stravičnog otkrića počelo se je odmotavati kada su rođaci iz Beča prijavili nestanak umirovljenice. Nakon toga je prošlog četvrtka policija s vatrogascima provalila vrata kuće u Donjoj Austriji u kojoj je živjela starica. Već na licu mjesta, kriminalistima je bilo jasno da Austrijanka očito nije nestala samo prije nekoliko dana i tjedana, već da je nema godinama. Međutim, policijski psi za traženje leševa odmah su nanjušili miris i istražitelje odveli izravno do zida blizu ulaza u podrum. Tamo su otkrili stravu i užas. Iza zidova od cigle ležalo je raspadnuto tijelo žene, koja bi za nekoliko dana, da je živa, proslavila 100. rođendan. Prema pisanju austrijskih medija, koji se pozivaju na policijske izvore, trenutno nema dokaza o nasilnom zločinu. Stoga istražitelji polaze od toga da je žena umrla prirodnom smrću.

Očekuje se da će obdukcija koju je naložili Državno tužiteljstvo u Beču, razjasniti točne okolnosti staričine smrti. Istraga je sada usredotočena na traženje odgovora zašto je onda tijelo žene naknadno zabetonirano u zidu kuće, i tko je za to odgovoran. I da li je novac bio motiv za taj gnjusan čin? Mnogo toga trenutno ukazuje na moguću prijevaru. Mirovina žene navodno je i dalje isplaćivana godinama. Taj podatak posebno je zaokupio istražitelje, koji sada hitno tragaju za sinom, u zidu kuće zabetonirane umirovljenice. Navodno živi u inozemstvu i mogao bi biti ključni svjedok u rasvjetljavanju ovog zagonetnog slučaja strave i užasa, koji je šokirao ne samo ženine susjede i austrijsku javnost nego i policiju.

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Ključne riječi
policija Beč Austrija tragedija

Komentara 2

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MI
Milezadom
13:32 03.06.2026.

Jel se to meni čini ili s ovim Austrijancima nešto nije u redu? Hi-tler, Natasha Kampush, Fritzl, Styrija Media, pa sad ovo...

HI
Hrvat iz Prigorja
12:59 03.06.2026.

"Zabitonirana", a našli su je za zidanu u zidu???

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