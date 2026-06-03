Modrić i vatreni iznenadili vjernike, bez najave došli su na misu u bivšu kuću nezaboravnog Hrvata

Dan uoči pripremne utakmice protiv Belgije, hrvatska nogometna reprezentacija nenajavljeno je otišla na misu u Ičićima blizu Opatije, na svetkovinu Presvetog Trojstva. Na nedjeljnom euharistijskom slavlju, održanom 31. svibnja, reprezentativci i stručni stožer pojavili su se skromno te bez najave, što je oduševilo okupljene vjernike.

U prvom redu stajali su izbornik Zlatko Dalić, tehnički direktor Stipe Pletikosa te igrači Luka Modrić, Mateo Kovačić, Toni Fruk, Kristijan Jakić, Petar Musa, Petar Sučić i Dominik Livaković, dok su iza njih bili i Nikola Moro, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Ante Budimir i Marco Pašalić.

Njihova pojava posebno je razveselila djecu koja su zatražila autograme i fotografije, a reprezentativci su se zadržali kratko zbog brojnih obveza i treninga uoči posljednje provjere protiv Slovenije u Varaždinu.

Kapela kraj koje su reprezentativci slušali svetu misu nekad je bila obiteljska kuća slavnog hrvatskog pjevača Ive Robića koju je tri dana prije smrti 2000. godine putem oporuke sa suprugom Martom darovao tadašnjoj Riječko-senjskoj nadbiskupiji. Robićeva braća tu su oporuku pokušala poništiti, no Crkva ju je dobila i potom uredila u kapelu svetog Ivana od Boga, čiji se dan slavi na dan datum Robićeve smrti, 9. ožujka.

- Danas Bog svima nama govori: "Volim te više nego što možeš razumjeti. Ne odustajem od tebe kakav god da jesi. Ne dolazim te osuditi. Dolazim te podignuti, ohrabriti i utješiti". Razmišljajte o tome svaki put kada radite znak križa uz riječi: "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga". Sjetite se da na sebe stavljate ime Boga koji je ljubav, koji nas je stvorio, koji nas je otkupio, koji nas nikada ne prestaje ljubiti. I zato, koliko god bili ranjeni, ili umorni, ili opterećeni, vratimo se Bogu otvorena srca i dopustimo da nas njegova ljubav liječi - rekao je u propovijedi pred vatrenima župnik Mato Berišić te ih pozdravio i poželio im puno sreće.