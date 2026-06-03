Ukrajinci zapalili Putinov rodni grad: Živio je među štakorima, judom izbjegavao ulične batine, a sad gleda kako mu gori 'dvorište'

Dok su se u rano jutro u srijedu međunarodni gosti okupljali na otvaranju prestižnog Ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu – događaja koji je Moskva godinama brendirala kao svoj odgovor na Davos – horizontom carskog grada zavladao je gusti crni dim. Ukrajinske bespilotne letjelice dugog dometa pogodile su ključna energetska i vojna postrojenja, uključujući golemi naftni terminal i pomorsku bazu Kronstadt, sjedište ruske Baltičke flote.

Sam forum, koji je prije invazije na Ukrajinu 2022. služio kao izlog za privlačenje zapadnog kapitala i političkog utjecaja, danas ima bitno drukčiju sliku i publiku. Zapadne delegacije i velike korporacije uglavnom su nestale iz dvorana u Sankt Peterburgu. Njihovo mjesto zauzele su zemlje poput Uzbekistana, Tanzanije, Kube, Bjelorusije i Saudijske Arabije, uz povremeno kontroverzne goste iz zapadnog svijeta – od bivšeg njemačkog kancelara Gerharda Schrödera do glumca Stevena Seagala te pojedinih desnih influencera iz Sjedinjenih Država.

Međutim, napad Ukrajinaca za Vladimira Putina, koji bi u petak na forumu trebao održati glavni govor, nije samo strateški udarac na rusku ratnu ekonomiju i rusku reputaciju pred gostima. On je i "osobni šamar" predsjedniku jer je Ukrajina napala njegov rodni grad, mjesto koje je oblikovalo njegovu ličnost i njegovu kasniju nemilosrdnu politiku. Naime, Vladimir Putin rođen je 1952. godine u tadašnjem Lenjingradu, gradu koji je još uvijek vidio strašne rane njemačke opsade u Drugom svjetskom ratu – tragedije u kojoj je Putinov stariji brat izgubio život, a roditelji jedva preživjeli. Odrastao je u siromaštvu, u pretrpanom komunalnom stanu koji je dijelio s drugim obiteljima, ali i s hordama štakora i žohara.

U svojoj autobiografiji Putin je opisao ključni trenutak iz djetinjstva koji bi, prema mišljenju psihologa, mogao objasniti njegovo današnje ponašanje na svjetskoj sceni. "Jednom sam uočio ogromnog štakora i ganjao ga niz hodnik dok ga nisam stjerao u kut. Odjednom se okrenuo i bacio na mene. Skočio je prema meni niz stepenice", prepričao je Putin. Profesorica Nina Hruščova, praunuka nekadašnjeg sovjetskog lidera Nikite Hruščova, ističe da Putin ovu anegdotu često namjerno ponavlja kako bi pokazao odakle je krenuo, ali i kako bi poslao poruku o tome što se događa kada je netko stjeran u kut.

Sankt Peterburg je i grad u kojem je Putin naučio osnove preživljavanja. Kao dječak bio je malen, mršav i slab, rođen u obitelji starijih roditelja koji su emocije držali strogo u sebi. Njegova prijateljica iz djetinjstva, psihologinja Marija Osorina, opisala je to okruženje kao "preživljavanje najsposobnijih". Da ne bi bio pretučen na ulici, Putin se upisao na judo. Njegov tadašnji trener Anatolij Rahlin ispričao je kako Putin nikada nije pobjeđivao sirovom snagom, već nadmudrivanjem. "Mogao je jednako vješto baciti protivnika i u lijevu i u desnu stranu. Protivnici bi očekivali napad zdesna, a nisu vidjeli da dolazi slijeva. Bilo ga je teško pobijediti jer ih je stalno 'varao'."

Putunovi školski prijatelji pamte ga kao inteligentnog, ali zatvorenog samotnjaka. Nikada nije volio biti u centru pažnje; preferirao je utjecati na događaje iz sjene, kao "sivi kardinal". Ta želja za djelovanjem incognito odvela ga je ravno u KGB, gdje je proveo 16 godina u obavještajnom aparatu Sovjetskog Saveza. Kada je, pak, Boris Jeljcin u novogodišnjoj noći 1999. godine šokirao naciju ostavkom i imenovao Putina privremenim predsjednikom, Rusija je dobila lidera koji je obećao stabilnost, red i ponovno rađanje jake države. "Svaki pokušaj kršenja zakona bit će odlučno slomljen", poručio je tada fit i trijezan 47-godišnjak, sušta suprotnost bolesnom i nestabilnom Jeljcinu. Više od dva desetljeća kasnije, taj isti čovjek našao se u situaciji koju je kao dječak instinktivno mrzio – netko ga je stjerao u kut, i to u njegovu rodnom gradu.