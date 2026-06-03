Ekonomski slom: Auto i modna industrija na koljenima, 700 tisuća ljudi ostalo bez posla

Italija se suočava s dramatičnim gubitkom radnih mjesta u svojim najvažnijim industrijskim sektorima. Prema najnovijim podacima, zemlja je u posljednje vrijeme izgubila čak 700.000 radnih mjesta u ključnim granama gospodarstva, što izaziva sve veću zabrinutost među ekonomistima i političarima. Najteže su pogođene tradicionalno jake talijanske industrije – automobilska, modna, tekstilna i strojarska. Veliki proizvođači automobila, poput Stellantis grupe (koja uključuje Fiat, Alfa Romeo i Jeep), već dulje vrijeme provode restrukturiranje i smanjuju proizvodnju u Italiji. Slično stanje vlada i u modnoj industriji, koja je stoljećima bila ponos talijanskog gospodarstva. Brojne tvrtke prebacuju proizvodnju u jeftinije zemlje, posebice u Aziju i istočnu Europu.

Ekonomski analitičari upozoravaju da ovaj masovni gubitak radnih mjesta nije samo privremeni pad, već odražava duboke strukturne probleme talijanskog gospodarstva: visoke poreze, birokratske prepreke, rastuće troškove energije i sve slabiju konkurentnost na globalnom tržištu. Premijerka Giorgia Meloni i njezina vlada našli su se pod velikim pritiskom. Unatoč obećanjima o poticanju domaće proizvodnje i zaštiti radnih mjesta, brojke pokazuju suprotno. Sindikati upozoravaju da bi daljnji gubitak radnih mjesta mogao dovesti do socijalnih nemira, posebice u regijama sjevera Italije koje su tradicionalno bile industrijska srca zemlje (Lombardija, Veneto, Piemont).

Stručnjaci navode nekoliko glavnih razloga za ovu krizu, visoke cijene energije nakon rata u Ukrajini i Iranskoj krize, sve strože ekološke regulacije Europske unije, konkurenciju jeftinije proizvodnje iz Kine, Turske i sjeverne Afrike, stagnaciju domaće potrošnje i slabi gospodarski rast. Talijanska vlada pokušava odgovoriti poticajnim mjerama i subvencijama, no mnogi sumnjaju da će to biti dovoljno da zaustavi trend odlaska tvrtki i zatvaranja tvornica.

Gubitak od 700.000 radnih mjesta u ključnim industrijama predstavlja ozbiljan udarac za Meloni, koja se suočava s izazovima pred parlamentarne izbore 2027. godine. Italija, nekad poznata kao jedna od najsnažnijih industrijskih sila Europe, sve više riskira pretvaranje u zemlju uslužnog sektora i turizma.